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Es kommt Bewegung in die Parkplatz-Diskussion

  02.06.2026 Kaiseraugst
Respektvoll und lösungsorientiert: Auch über eine mögliche Gratis-Parkzeit beim Kaiserhof ist gesprochen worden. Foto: Valentin Zumsteg
Respektvoll und lösungsorientiert: Auch über eine mögliche Gratis-Parkzeit beim Kaiserhof ist gesprochen worden. Foto: Valentin Zumsteg

Die Parkgebühren ab der ersten Minute beim Einkaufszentrum Kaiserhof in Kaiseraugst sind für viele ein Ärgernis. Bei einem Treffen mit allen Beteiligten konnte die Grundlage für mögliche Lösungen gelegt werden.

Valentin Zumsteg

Die Zusammenkunft am vergangenen ...

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