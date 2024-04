Es kann nicht oft genug gewarnt werden

Die Senioren für Senioren «SfS» und die Gemeinde hatten den Referenten Marco Dössegger, Fachspezialist Kriminalprävention der Kriminalpolizei Aargau, zu Gast.

Für den Vortrag «Aktenzeichen ü60» fanden sich über 80 Personen ein, um aus kompetenter Hand zu erfahren, wie man sich vor Trickbetrügern, die vorwiegend Senioren überrumpeln, schützt. Aber auch vor den vermeintlichen Liebesgeschichten, welche heftig ins Geld gehen können, hat Marco Dössegger eingehend gewarnt. Er verstand es hervorragend, das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Alle hörten ihm mit grossem Interesse zu und waren ihm auch dankbar für all die Tipps, die er ihnen anhand vieler Praxisbeispiele gab. Er zeigte unter anderem auf, dass die fiesen Betrüger es verstehen, die Leute in einem emotional schwierigen Moment zu horrenden Zahlungen zu überreden.

Im Anschluss an die Präsentation wurde bei Kaffee und Kuchen intensiv diskutiert und man war sich einig: diese Prävention braucht es – auch zum wiederholten Mal. (mgt)