ES IST IMMER WIEDER SCHÖN

Bald schon traditionell lädt der Verein «MitenandFürenand» Zeiningen seine Mitglieder zu einem jährlichen Lottomatch ein. Und so trafen sich kürzlich wieder viele Mitglieder zu einem fröhlichen Nachmittag im Pfarrsaal Zeiningen. Es wurde ein kurzweiliger, ...

Bald schon traditionell lädt der Verein «MitenandFürenand» Zeiningen seine Mitglieder zu einem jährlichen Lottomatch ein. Und so trafen sich kürzlich wieder viele Mitglieder zu einem fröhlichen Nachmittag im Pfarrsaal Zeiningen. Es wurde ein kurzweiliger, spielfreudiger Nachmittag. In einer Pause kam auch das Plaudern, Kaffee trinken und «Guzzi» knabbern nicht zu kurz. Die Gewinner durften sich einen gut gefüllten Korb aussuchen und auch die Verlierer erhielten einen Trostpreis. Es ist doch immer wieder schön, einen gemütlichen Nachmittag in einer guten Gemeinschaft verbringen zu können. (mgt)



