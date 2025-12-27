Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Es ist ein wunderschöner Beruf»

  27.12.2025 Rheinfelden
Markus Müller mit Setter-Hündin Tasha. Foto: J. Wägli
Markus Müller mit Setter-Hündin Tasha. Foto: J. Wägli

Tierarzt Markus Müller geht Ende Jahr in Pension

Die Entscheidung für ein Veterinärmedizinstudium fiel bei Markus Müller früh. Ende Jahr, nach 41 Berufsjahren – davon 29 als Inhaber der Kleintierklinik «Am Sonnenberg» in Möhlin und der ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote