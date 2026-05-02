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«Es ist ein Traum, aber auch ein finanzieller Kraftakt»

  02.05.2026 Persönlich
Schon als Bub hat Sandro Bertoli sehr gerne Fussball gespielt. Vor neun Jahren hat er Footgolf kennengelernt. Foto: zVg
Schon als Bub hat Sandro Bertoli sehr gerne Fussball gespielt. Vor neun Jahren hat er Footgolf kennengelernt. Foto: zVg

Mit Footgolf hat Sandro Bertoli vor neun Jahren eine neue Sportart kennengelernt, die ihn seither nicht mehr losgelassen hat. Mittlerweile ist der Rheinfelder Vize-Schweizermeister und qualifizierte sich für die kommende Weltmeisterschaft in Acapulco.

Janine Tschopp

Als ...

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