Es ist aufgerichtet

Im Rahmen der laufenden Renovations- und Umbauarbeiten der Tennishalle des Tennisclub Rheinfelden fand das Aufrichtefest statt. Zu diesem Anlass versammelten sich zahlreiche Gäste, darunter Vertreter verschiedenster Handwerksbetriebe, die Bauleitung, die Baukommission sowie der Vorstand des Tennisclubs.

Ueli Rieder, Präsident des Tennisclubs Rheinfelden und der Baukommission, begrüsste die Anwesenden herzlich und bedankte sich bei allen Beteiligten für ihr grosses Engagement. Das erst habe den reibungslosen Verlauf der Bauarbeiten möglich gemacht. Auch Bauleiter Karl Graf richtete einige Worte an die Gäste und stellte mit einem Augenzwinkern die Frage, ob der Begriff Aufrichtefest in diesem Zusammenhang überhaupt der richtige sei. Denn schliesslich handle es sich nicht um einen Neubau, sondern vielmehr um eine umfassende Sanierung und Renovation. Dennoch wurden im Rahmen der Arbeiten Bindenverstärkungen aufgerichtet, was dem Anlass schlussendlich doch seinen Namen verliehen hat.

Bis zu 45 Grad auf dem Dach

Während der vergangenen zweieinhalb Monate hat sich auf der Baustelle viel getan. Die Giebelwände der Halle wurden vollständig saniert und nachgedämmt. Im Inneren erhielt die Halle eine helle und moderne Gestaltung durch weisse Dreischichtplatten, während aussen eine kräftig rote Vollkernplatte angebracht wurde, die dem Gebäude ein frisches und zeitgemässes Erscheinungsbild verleiht. Zusammen mit dem neuen Vordach und dem markant platzierten TC-Rheinfelden-Logo ist ein beeindruckendes, neues Gesicht der Tennishalle entstanden. Die wärmetechnische Sanierung des Daches verlief trotz anfänglich schlechter Wetterbedingungen äusserst effizient. Gegen Ende der Arbeiten hatte das Team dann mit dem Gegenteil zu kämpfen: extreme Hitze mit Temperaturen bis zu 45 Grad auf dem Dach. Um dieser Belastung zu begegnen, begannen einige Handwerker ihren Tag bereits vor sechs Uhr morgens.

Die bestehende Dachdämmung – insgesamt rund 250 Kubikmeter – befand sich in gutem Zustand und konnte erhalten bleiben. Eine zusätzliche Dämmung von 16 Zentimetern wurde darauf aufgebracht, was nicht nur die energetische Effizienz der Halle deutlich verbessert, sondern auch Entsorgungskosten in grossem Umfang eingespart hat. Das Resultat dieser Massnahmen war am Festabend bereits spürbar: Während draussen Temperaturen von 34 Grad herrschten, war es in der Halle angenehm kühl.

Neben der energetischen Sanierung wurde auch ein neuer Geräteraum im Aussenbereich errichtet. Fenster und Türen der Halle wurden vollständig ersetzt. Momentan wird die neue Dacheindeckung mit Welleternitplatten fertiggestellt, auf denen zu einem späteren Zeitpunkt eine Solaranlage montiert werden soll. Zusätzlich werden die Elektroinstallationen modernisiert und eine neue Beleuchtung vorbereitet. Auch die Heizungsanlage wird künftig durch ein nachhaltiges Wärmepumpensystem ersetzt. Der neue Tennisboden wird voraussichtlich Ende Juli bis Anfang August eingebaut. Besonders erfreulich ist, dass der gesamte Bau dem Terminplan rund drei Wochen voraus ist – ein bedeutender Vorteil, der sicherstellt, dass die Halle pünktlich wieder genutzt werden kann.

Feierlicher Abschluss

Der Abend selbst wurde durch einen traditionellen Richtspruch eröffnet, der von vier Zimmermännern vorgetragen wurde – ein schöner und symbolträchtiger Moment. Anschliessend wurden alle Anwesenden mit einer reichhaltigen Grillade mit Salatbuffet verwöhnt, zubereitet vom Restaurant Netzkante. In entspannter Atmosphäre bot sich so die Gelegenheit, sich auszutauschen, gemeinsam auf das bisher Erreichte anzustossen und den Abend in geselliger Runde ausklingen zu lassen. (mgt)