Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Es ist angerichtet

  28.02.2026 Fricktal
Schupfart, Obermumpf und Mumpf bitten zu Tisch: Die Tagesstrukturen starten kommende Woche (Das Bild zeigt einen Mittagstisch in der Gemeinde Möhlin). Foto: Archivbild NFZ
Schupfart, Obermumpf und Mumpf bitten zu Tisch: Die Tagesstrukturen starten kommende Woche (Das Bild zeigt einen Mittagstisch in der Gemeinde Möhlin). Foto: Archivbild NFZ

Tagesstrukturen im Fischingertal nehmen Betrieb auf

Damit entsteht in Schupfart, Obermumpf und Mumpf ein gemeinsames Betreuungsangebot für Mädchen und Buben aus Kindergarten und Primarschule. Start ist am Montag.

Ronny Wittenwiler

Das Ziel ist klar definiert. Mit ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote