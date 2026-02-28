Damit entsteht in Schupfart, Obermumpf und Mumpf ein gemeinsames Betreuungsangebot für Mädchen und Buben aus Kindergarten und Primarschule. Start ist am Montag.

Tagesstrukturen im Fischingertal nehmen Betrieb auf

Ronny Wittenwiler

Das Ziel ist klar definiert. Mit der Einführung der Tagesstrukturen sollen die Gemeinden Schupfart, Obermumpf und Mumpf ein bedarfsgerechtes, familienergänzendes Betreuungsangebot für Kinder im schulpf lichtigen Alter schaffen, das die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördert. Mit dieser Absicht trat die Exekutive denn auch vor die Winter-Gemeindeversammlung und holte sich das Bekenntnis vom Souverän: In allen drei Gemeinden stimmte die Bevölkerung der Einführung der Tagesstrukturen zu – inklusive der Gewährung einer Defizitgarantie von jährlich 9000 Franken während der dreijährigen Pilotphase (die NFZ berichtete). Nun also folgt die Bewährungsprobe.

«Ein neues Kapitel»

Kommenden Montag, und damit pünktlich zum Schulstart nach den Sportferien, nehmen die Tagesstrukturen im Primarschulverband Fischingertal (PSVF) offiziell ihren Betrieb auf. Konkret beinhalten die Tagesstrukturen – jeweils in allen drei Verbandsgemeinden – einen Mittagstisch sowie eine Nachmittagsbetreuung. Erarbeitet vom Primarschulverband, übergeben nun Gemeinderat und die entsprechende Arbeitsgruppe die operative Führung an die Leitung der Tagesstrukturen.

Wie bei jedem Neubeginn könne es in der Anfangsphase zu kleineren Unsicherheiten kommen, heisst es in einer Mitteilung der drei Gemeinden. «Die Verantwortlichen danken der Bevölkerung bereits heute für das entgegengebrachte Vertrauen und das Verständnis während der Startphase.» Mit dem Start am 2. März beginne ein neues Kapitel in der familienergänzenden Betreuung im Fischingertal, teilen die Verantwortlichen mit. Es ist angerichtet.

www.psvf-ag.ch/tagesstrukturen

Einzelne Standorte im Überblick

Schupfart: Mittagstisch in der Mehrzweckhalle. Nachmittagsbetreuung im Vereinszimmer.

Obermumpf: Mittagstisch in der Mehrzweckhalle. Nachmittagsbetreuung im Schulzimmer 8.

Mumpf: Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung im Untergeschoss des Kindergartengebäudes.