Es ist alles arrangiert

Frischknechts tun es wieder: «aus Freude an Weihnachten»

«So klingt Weihnachten», sagen Frischknechts auch in diesem Jahr und laden die Bevölkerung wieder zu vier Weihnachtskonzerten ein. Ob in Möhlin, Wegenstetten, Wallbach oder Gipf-Oberfrick – die Konzerte sind eine reine Familiensache.

Simone Rufli

Das Publikum ist verwöhnt, die Erwartungen sind hoch. «Das passt», sagt Paolo Frischknecht und schmunzelt. «Auch wir haben hohe Erwartungen an uns.» Seine Brüder, Ronald und Marco sind Profi-Musiker, die Töchter Stephanie Dünneisen, Michelle Heiz und Schwiegersohn Laif Dünneisen bekannt für ihre wunderschönen Stimmen. Zum ersten Mal mit dabei im reinen Familienprojekt ist Luca Frischknecht – auch er Musiker von Beruf. «Die Fähigkeiten eines jeden Einzelnen sollen im Verlauf des Konzerts zum Tragen kommen, bei den Bläsern mit solistischen Einlagen, beim Gesang mit Soli.»

Wenige Tage vor dem ersten Auftritt in der christkatholischen Kirche in Möhlin ist die grosse Arbeit geleistet. Die Vorbereitung sei aufwändig. «Damit Technik, Gesang und Musik zusammenpassen, müssen die Stücke arrangiert werden.» Gesang in Verbindung mit einem Brass-Quartett sei nicht so üblich; «aber reizvoll», sagt Paolo Frischknecht. Wurden die Einstellungen bisher selber gemacht, «was manchmal zu Stress führte», übernimmt in diesem Jahr erstmals ein Tontechniker die Justierung. «Jede Kirche hat ihre eigene Akustik und die verändert sich wieder, je nachdem wie viele Menschen im Raum sind. Der Tontechniker kann während des Konzerts Anpassungen vornehmen.»

Bleibt noch eine Sache zu klären: Weihnachtskonzerte ohne Leitfaden? «Nein, das wäre nicht dasselbe», sagt Paolo Frischknecht und freut sich, dass seine Frau auch in diesem Jahr wieder durchs Programm führt. Ob Einführung oder Überleitung, Hintergrund oder Anekdote – Elisabeth Frischknecht findet stets die richtigen Worte. Worte, um die ihr Mann an diesem Nachmittag daheim in Wittnau im Gespräch mit der NFZ einen Bogen macht. Er wolle nicht zu viel verraten, meint er und will am liebsten gar nicht preisgeben, was für Stücke bei den vier Konzerten dargeboten werden. Am Ende verrät er immerhin so viel: «Neben klassischen Weihnachtsliedern, arrangiert für uns, präsentieren wir unter anderem ‹Music was my first love› von John Miles und ‹Scharlachrot› von Patent Ochsner.» Kein Geheimnis macht der Patron um den letzten Auftritt. Wie immer seit Frischknechts im Fricktal sagen, wie Weihnachten klingt, findet das letzte Konzert in der Kirche in Gipf-Oberfrick statt.

Die intensive Vorbereitung, das Üben, die Auftritte – «wir tun es aus Freude an Weihnachten».

«So klingt Weihnachten» mit der Frischknecht Family Brass und Mistella. Samstag, 21. Dezember, Möhlin (christkath. Kirche); Sonntag, 22. Dezember, Wegenstetten (kath. Kirche); Donnerstag, 26. Dezember, Wallbach (kath. Kirche) und Freitag, 27. Dezember, Gipf-Oberfrick (kath. Kirche): Beginn jeweils 17 Uhr, Eintritt frei, Kollekte.