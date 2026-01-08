Immobilien
«Es hat etwas von einem Feriencamp»

  08.01.2026 Wölflinswil
Eine Turnhalle auf dem Weg zum Ski-Ort – und alle helfen mit.
Seit dem 20. Dezember sind in Wölflinswil täglich rund 20 Jugendliche und eine Handvoll Erwachsene daran, rund um die «Strihe-Alp» ein Wintermärchen wahr werden zu lassen.

Simone Rufli

Sie sägen, schrauben, streichen, kleben und dekorieren. Wer ...

