Es gibt noch Karten für den Neujahrsempfang

Beide Rheinfelden feiern wieder gemeinsam

Es sind bereits viele Karten für den diesjährigen Neujahrsempfang der beiden Rheinfelden bezogen worden. Claudia Rohrer wird erstmals als Stadtpräsidentin zusammen mit dem deutschen Oberbürgermeister Klaus Eberhardt die Gäste begrüssen.

Valentin Zumsteg

«The same procedure as every year», dieses Motto aus «Dinner for one» gilt auch für den Neujahrsempfang der beiden Rheinfelden – und doch nicht ganz. Denn dieses Jahr wird erstmals die neue Schweizer Stadtpräsidentin Claudia Rohrer zusammen mit dem deutschen Oberbürgermeister Klaus Eberhardt die Gäste empfangen und eine Rede halten. Seit dem Jahr 2000 gibt es diesen gemeinsamen Anlass, der jeweils abwechselnd dies- und jenseits des Rheins durchgeführt wird. In diesem Jahr ist die deutsche Seite als Gastgeberin an der Reihe.

«Resonanz stimmt positiv»

Der festliche Anlass erfreut sich auch nach 25 Jahren noch einer grossen Beliebtheit. «Wir rechnen mit rund 400 bis 450 Besucherinnen und Besuchern», erklärt Nicolás Schmid, Leiter Stabsdienste und Stadt marketing von Rheinfelden / Schweiz. «Die Gäste verteilen sich grundsätzlich hälftig auf die beiden Städte. Da der Anlass in Deutschland statt findet, wohnen ihm üblicherweise ein wenig mehr Besuchende aus Deutschland bei.» Der Eintritt ist kostenlos, es gibt Gratis-Karten. «Die bisherige Resonanz stimmt uns positiv, es sind schon sehr viele Karten bezogen worden. Es sind aber weiter bis am 6. Januar Ein ladungskarten im Stadtbüro verfügbar», schildert Schmid.

Die Kosten für den Neujahrsempfang trägt jeweils die Stadt, in welcher der Anlass durchgeführt wird; in diesem Jahr also Badisch Rheinfelden. Neben Bürgerinnen und Bürgern werden auch Vertreterinnen und Vertreter der umliegenden Gemeinden, des Kantonsparlaments, des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit sowie von Firmen, Kirchen und weiteren Institutionen erwartet.

Erster offizieller Auftritt

«Es wird einige spannende Informationen geben. Unter anderem soll das Jahresmotto 2026 präsentiert werden. Es ist die erste offizielle Ansprache von Stadtpräsidentin Claudia Rohrer und der erste offizielle Auftritt des gesamten neuen Stadtrats», erklärt Nicolás Schmid.

Die beiden Rheinfelden sind sich freundschaftlich verbunden. Zehn Mal pro Jahr kommen die Stadträte und die Stadtverwaltungen der beiden Städte zusammen, um den Austausch zu vertiefen und sich grenzüberschreitend abzustimmen. Nicolás Schmid: «Es besteht eine enge und sehr gute Zusammenarbeit mit unserer Schwesterstadt Badisch Rheinfelden – wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Abend und viele Teilnehmende aus beiden Rheinfelden am Neujahrsempfang.»

Neujahrsempfang der beiden Rheinfelden. Freitag, 9. Januar 2026. Bürgersaal, Badisch Rheinfelden. Beginn um 19.30 Uhr, Saalöffnung ab 19 Uhr.