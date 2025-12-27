Immobilien
Es gibt noch Karten für den Neujahrsempfang

  27.12.2025 Rheinfelden
In diesem Jahr wird wieder auf deutscher Seite gefeiert. Archivfoto: Valentin Zumsteg
In diesem Jahr wird wieder auf deutscher Seite gefeiert. Archivfoto: Valentin Zumsteg

Beide Rheinfelden feiern wieder gemeinsam

Es sind bereits viele Karten für den diesjährigen Neujahrsempfang der beiden Rheinfelden bezogen worden. Claudia Rohrer wird erstmals als Stadtpräsidentin zusammen mit dem deutschen Oberbürgermeister Klaus Eberhardt die ...

