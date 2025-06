Anfang August gibt es auf dem Inseli in Rheinfelden wieder klassische Musik und einen Film zu geniessen. Der Vorverkauf für die diesjährige Ausgabe von «Open Classics am Rhein» ist gut gestartet.

Valentin Zumsteg

Agatha Glück von der Hochrhein Musikfestival AG schwärmt: «Die Atmosphäre unter den schattenspendenden Bäumen auf dem Inseli ist einzigartig und der Ort, auf der Grenze zweier Länder, symbolträchtig. Es gibt nichts Vergleichbares am Hochrhein.» Glück ist Mitorganisatorin des Zweitage-Festivals «Open Classics am Rhein», das dieses Jahr am 8. und 9. August in Rheinfelden über die Bühne geht. Die Bekanntheit wachse von Jahr zu Jahr. Im vergangenen Jahr konnten insgesamt 1020 Besucherinnen und Besucher gezählt werden; in diesem Jahr sollen es mindestens 1200 werden. «Der Vorverkauf für die diesjährige Ausgabe läuft sehr gut. Wir sind zufrieden, aber noch nicht ganz am Ziel», erklärt Glück. Der Aufwärtstrend halte an.

Ein musikalisches Sommerkabarett

Los geht es diesmal am Freitagabend um 20 Uhr mit dem Film «Chicago», der vom «City Lights Symphony Orchestra» aus Luzern musikalisch begleitet wird. «Er besticht sowohl mit seiner oscar-prämierten Filmmusik, als auch durch die Spannung und den Witz», verspricht Glück. Der Samstag beginnt mit einer «offenen Bühne», denn die Förderung des Nachwuchses ist den Organisatorinnen und Organisatoren ein besonderes Anliegen. «Auf der Open Stage sind gleich zwei lokale Entdeckungen zu hören: Als erstes das Jugendorchester Freiamt, das trotz des jungen Alters der Musikerinnen und Musiker eine aussergewöhnliche Professionalität und Spielfreude vorzuweisen hat. Es folgt das Argovia philharmonic brass, das auf innovative Art klassische Musik, speziell Brass-Musik, umsetzt», schildert Agatha Glück. Am Samstagabend ab 20 Uhr präsentiert das Sinfonieorchester Biel Solothurn TOBS das «cabaret d’été». «Das Orchester ist legendär. Wir haben die Ehre, Florence Losseau als Mezzosopran auf die Bühne zu bringen. Sie hat bereits einige Auszeichnungen erhalten und ist im Badischen Staatstheater Karlsruhe in Hauptrollen zu erleben. Die Dramatik, die sie mit ihrer Stimme und ihrem Auftritt zum Besten geben kann, gibt vor der Kulisse des Rhein-Inselis mit dem bestimmt wieder eindrücklichen Sonnenuntergang ein unvergessliches Erlebnis.»

«Ein grossartiger Musiker»

Eröffnet wird der Abend vom jungen Rheinfelder Virtuosen Valerian Alfaré und seinem Euphonium. Er war 2024 Finalist am Eurovision Young Musicians in Norwegen. «Wir möchten bei jeder Ausgabe auch einem Fricktaler Künstler eine Auftrittsmöglichkeit mit professionellem Orchester anbieten. Nach Valerians europäischem Erfolg war es für uns selbstverständlich, ihm diese Bühne dieses Jahr anzubieten. Er ist ein grossartiger Musiker», so Glück.

Falls das Wetter nicht mitspielen sollte – was natürlich niemand hofft –, würden die Konzerte in den Bürgersaal in Badisch Rheinfelden verlegt. Agatha Glück: «Die Stadt hat uns diese Möglichkeit angeboten.»

www.hochrhein-musikfestival.ch/open-classics-am-rhein