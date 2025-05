Es gibt erste Interessenten für das Shrimps-Gebäude

Die Schweizer Salinen AG sucht Nachmieterin

Durch den Konkurs der SwissShrimp AG verliert auch die Schweizer Salinen AG Geld. Die Suche nach einem neuen Mieter für die Industriehalle in Riburg läuft bereits.

Valentin Zumsteg

Mit viel Enthusiasmus hatte 2019 die SwissShrimp AG die Crevetten-Produktion in Rheinfelden Riburg aufgenommen. Möglich machte dies auch die Schweizer Salinen AG, welche für das Pionierunternehmen eine Industriehalle erstellen liess und als Salzlieferant zur Verfügung stand. Was damals schwungvoll begann, sieht heute deutlich anders aus: Wie die NFZ vergangene Woche berichtete, ist über die SwissShrimp AG der Konkurs eröffnet worden.

Ausstehende Rechnungen

Was bedeutet das Aus des Jungunternehmens für die Salinen AG? «Die Schweizer Salinen verlieren dadurch in absehbarer Zeit in erster Linie eine Mieterin für ihre Industriehalle am Standort Riburg», erklärt Firmensprecher Frank Butz auf Anfrage der NFZ und ergänzt: «Auf den Betrieb der Schweizer Salinen und die Salzgewinnung sowie die sichere Versorgung des Landes mit Salz hat der Konkurs von SwissShrimp keinen Einfluss.»

Die Schweizer Salinen AG hat – wie andere auch – ausstehende Forderungen gegenüber dem Crevetten- Produzenten. Bei den Ausständen handelt es sich insbesondere um nicht gezahlte Mieten sowie offene Rechnungsbeträge aus Salzlieferungen. «Die Schweizer Salinen müssen, bis eine neue Mieterschaft gefunden wurde, auf Mieteinnahmen verzichten und voraussichtlich die offenen Rechnungsbeträge für die Salzlieferungen abschreiben. Der Mietausfall fällt bei einer schnellen Neuvermietung entsprechend gering aus», schildert Butz.

Die Salinen AG hat die Industriehalle einst so gebaut, dass sie langfristig sowie unabhängig von der Mieterschaft genutzt werden kann. «Das Gebäude soll wieder vermietet werden. Die Parzelle stellt attraktives Gewerbeland dar, andere Pläne als die Vermietung der Industriehalle sind jedoch aktuell nicht vorgesehen», führt Butz aus.

«Es gibt erste Kontakte»

Der Standort und die Industriehalle seien ideal geeignet für die Fortführung der aktuellen Nutzung, die Lebensmittelproduktion, oder für ein Logistikunternehmen. Grundsätzlich handle es sich um einen guten Gewerbestandort und eine vielfältig nutzbare Industriehalle. Die Verantwortlichen der Schweizer Salinen AG sind zuversichtlich, dass die Halle bald wieder vermietet werden kann: «Es gibt erste Kontakte und Interesse an einer Nutzung.»