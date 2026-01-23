Es geht wieder im Minutentakt vorwärts

Laufenburger Kirchenturmuhr ist nicht länger zeigerlos

Wo sich seit Herbst 2025 nur ein leeres Ziffernblatt präsentierte, glänzen nun neue, frisch vergoldete Zeiger: Die östliche Turmuhr der Kirche St. Johann in Laufenburg ist nach einem Sturmereignis wieder hergestellt.

Susanne Hörth

Wie oft wohl wanderten in den vergangenen Wochen – trotz besseren Wissens – die Blicke vieler Menschen zur Uhr auf der Ostseite der römisch-katholischen Kirche St. Johann in Laufenburg. Eine Uhrzeit suchte man dort jedoch vergeblich. Grund dafür war der Sturm Benjamin, der Mitte Oktober 2025 mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 Stundenkilometern über das Land fegte und zahlreiche Schäden hinterliess. Unter anderem knickten die heftigen Böen den zwei Meter langen Minutenzeiger der Laufenburger Kirchenuhr ab (die NFZ berichtete).

Kirchenpflegepräsident Roland Schnetzler kontaktierte daraufhin die auf Kirchturmtechnik spezialisierte Firma Muribaer AG im luzernischen Büron. Bis zum Eintreffen der Fachleute sperrte er den Weg unterhalb des Turms ab, da Gefahr bestand, dass der abgeknickte Zeiger vollständig abbrechen und auf den Weg stürzen könnte. Die beiden Spezialisten sicherten die Uhrzeiger hoch oben im Turm durch eine Öffnung und zogen sie nach innen. Eine Demontage von aussen war – entgegen ersten Annahmen – nicht nötig. Auch das zugehörige Zeigerwerk wurde ausgebaut.

Die Hoffnung, die Uhr noch vor Weihnachten wieder in Betrieb nehmen zu können, erfüllte sich nicht. Die Anfertigung des neuen Zeigerpaars aus rostfreiem Material und insbesondere das Vergolden benötigten mehr Zeit als erwartet. Doch nun hat das Warten ein Ende.

Hoch oben im Kirchenturm

Mit den neuen Uhrzeigern und dem überholten Zeigerwerk im Gepäck reisten die beiden Spezialisten Jeremias Wicki und Silvan Fuchs am Mittwoch von Büron an. Für die Montage stiegen sie unzählige, sehr schmale steinerne und vor allem hölzerne Stufen hinauf in den Kirchenturm. Ein Stockwerk über dem Uhrwerk – direkt beim Glockengeläut – stieg Silvan Fuchs, gut gesichert, zum Fenster hinaus. Dort liess er den ersten, an einem Seil befestigten Zeiger nach unten zu seinem Kollegen Jeremias Wicki, der ihn durch die schmale Öffnung im Zifferblatt montierte. Anschliessend folgten die gleichen Arbeitsschritte für den zweiten Zeiger.

Seit Mittwochnachmittag zeigt die östliche Kirchturmuhr nun wieder zuverlässig die Uhrzeit an.

Weit oben im Kirchenturm

Die NFZ durfte bei der Montage der neuen Zeiger für die Kirchenuhr auf der östlichen Seite des römischkatholischen Kirchenturms in Laufenburg die Techniker der Firma Muribaer hinauf in den hohen Turm begleiten. (sh)