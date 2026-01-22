Immobilien
Es geht weiter mit dem Stork’s Corner

  22.01.2026 Rheinfelden

Das Team der Basler Sandoase gibt das Stork’s Corner in der Rheinfelder Kupfergasse auf. Mit dem Pub geht es aber nahtlos weiter, ein neuer Pächter ist gefunden.

Valentin Zumsteg

An der Kupfergasse 4 in Rheinfelden kann auch in Zukunft eingekehrt werden. Rund ...

