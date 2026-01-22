Es geht weiter mit dem Stork’s Corner

Das Team der Basler Sandoase gibt das Stork’s Corner in der Rheinfelder Kupfergasse auf. Mit dem Pub geht es aber nahtlos weiter, ein neuer Pächter ist gefunden.

Valentin Zumsteg

An der Kupfergasse 4 in Rheinfelden kann auch in Zukunft eingekehrt werden. Rund fünf Jahre lang führte das Team der Sandoase die ehemalige National-Bar unter dem Namen Stork’s Corner, jetzt geben die Basler das Lokal im Zähringerstädtchen auf und konzentrieren sich ganz auf ihre Betriebe am Rheinknie. Am 31. Januar wird die Abschluss-Party der bisherigen Betreiber gefeiert, bereits am 6. Februar geht es weiter. Neuer Pächter und Wirt ist Daniel Urban, er wird unterstützt von Rebecca Baty.

Beizensterben verhindern

«Wir wollen nicht, dass es ein weiteres Beizensterben in Rheinfelden gibt, deswegen haben wir uns entschieden, das Lokal zu übernehmen», erklärt Daniel Urban. Der 46-Jährige führte früher in Deutschland eine Cocktail-Lounge und hat in verschiedenen Ländern Gastro-Erfahrung gesammelt, wie er erzählt. Seit gut zehn Jahren lebt er in Rheinfelden. Er freut sich, wieder hinter den Tresen zurückzukehren, nachdem er in den vergangenen Jahren verschiedene andere Jobs hatte.

Der Entscheid, das Stork’s Corner zu übernehmen, fiel erst vor ein paar Wochen. Der Pachtvertrag wird dieser Tage unterzeichnet. «Unser Zeitplan ist sportlich, doch wir wollen, dass es keinen Unterbruch gibt», so Urban.

Das Angebot im Pub wird etwas angepasst: «Unser Fokus liegt auf lokalen Produzenten und Craft-Beer. Das Cola kommt zum Beispiel aus Badisch Rheinfelden, das Lagerbier aus Grellingen und der Kaffee aus einer Rösterei im Gundeli in Basel. Wir legen grossen Wert auf guten Kaffee», schildert Urban. Einen weiteren Schwerpunkt bilden alkoholfreie Drinks und Biere. «Vielfalt ist uns wichtig. Es wird immer wieder neue Craft-Beere geben», so Urban. Aus Rheinfelden sollen zum Beispiel Bokkie-Bier und Nordsud im Angebot sein. Die Besucherinnen und Besucher können aber auch Live-Sport geniessen, ein Brettspiel spielen oder an einem Pub-Quiz teilnehmen. Das Stork’s Corner soll – so die Absicht der neuen Betreiber – wieder zu einem Treffpunkt werden.

Voraussichtliche Öffnungszeiten ab 6. Februar: Mittwoch und

Donnerstag, 11.30 bis 21 Uhr;

Freitag und Samstag, 11.30 bis 2 Uhr;

Sonntag, 13 bis 21 Uhr.