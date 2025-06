Es geht weiter mit dem Dorfladen in Zuzgen

Im März ist bekannt geworden, dass die «A. Brogli AG» ihren Detailhandel per Ende Juni 2025 in Zuzgen aufgeben will. Jetzt zeichnet sich eine Lösung für den Dorfladen ab: «Es freut uns sehr, Ihnen mitteilen zu können, dass Zuzgen weiterhin einen Dorfladen haben wird. Herr Ramanan Mahendran und Frau Jeyasuthajini Ramanan möchten per Anfang Juli 2025 einen Teil unserer Ladenfläche pachten, um weiterhin einen Prima-Laden zu betreiben», heisst es in einer Mitteilung an die Kunden. Klappt alles wie geplant, so soll der neue Laden per 7. Juli bereits seine Tore öffnen, was einen Unterbruch von lediglich einer Woche bedeuten würde. Das Angebot an Lebensmitteln und Produkten für den täglichen Bedarf soll ähnlich aussehen, wie bis anhin. «Auch eine (weitere) Zusammenarbeit mit regionalen Produzenten streben sie an und sie möchten die bekannten Öffnungszeiten beibehalten. Den Agromarkt-Abholschalter werden wir bewusst und auch baulich vom Prima-Laden trennen.» (nfz)