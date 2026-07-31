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Schon ein kleiner Funke

  31.07.2026 Möhlin
Es brennt lichterloh, wenig später ist der Wohnwagen komplett zerstört. Foto: Screenshot Facebook
Es brennt lichterloh, wenig später ist der Wohnwagen komplett zerstört. Foto: Screenshot Facebook

Auch wenn beim komplett niedergebrannten Wohnwagen auf dem Möhliner Campingplatz die Ursache noch unklar ist: Der Vorfall ist quasi Mahnmal für die aktuelle Lage. Die Trockenheit als Pulverfass – der Feuerwehrkommandant ordnet ein

Ronny Wittenwiler

Das Bild ist nicht ...

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