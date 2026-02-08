Immobilien
«Es geht um das Loslassen»

  08.02.2026 Fricktal
Jacqueline Zesiger beim Interview mit fricktal.info in Frick. Foto: Lilia Staiger
Jacqueline Zesiger, wohnhaft in Obermumpf, berät Menschen rund um die Themen Wohnen und Leben im Alter. Heute startet ihre Ratgeberserie in dieser Zeitung (siehe Seite 17). fricktal.info hat Jacqueline Zesiger zum Interview über ihre Person sowie ihre berufliche Tätigkeit getroffen ...

