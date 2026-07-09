Mixed-Staffel mit Fabienne Hoenke läuft Schweizerrekord

In der vergangenen Woche fand in Fribourg das internationale Leichtathletikmeeting statt, und mit Fabienne Hoenke und Romy Burkhard glänzten zwei Athletinnen vom LV Fricktal mit hervorragenden Leistungen in einem starken internationalen Feld.

Sprinterin Fabienne Hoenke stand mit dem 4x100m Mixed-Nationalteam im Einsatz. Die 4x100m Mixed sind eine relativ junge Disziplin in der Leichtathletik, 2024 eingeführt und in diesem Jahr erstmals auch Teil der Europameisterschaften, die Mitte August in Birmingham stattfinden werden.

«Eine Mixed Staffel ist eine ganz andere Situation als eine reine Frauenstaffel», meint Fabienne Hoenke auf die Frage zu den Unterschieden. «Die Männer kommen schneller auf einen zu als Frauen, die Übergaben von einem Mann auf eine Frau und umgekehrt sind daher schwieriger, aber das macht es interessant.»

Um sich für die Europameisterschaften zu qualifizieren, ist ein Platz unter den besten Acht der europäischen Bestenliste notwendig, und vor diesem Wettkampf stand die Schweiz auf dem neunten Rang. In Fribourg hatten die Nationaltrainer daher gleich zwei Staffeln aufgestellt, mit dem klaren Ziel, die Zeiten, welche das Team in diesem Frühling an den World Relays in Botswana erreicht hatte, zu verbessern.

Die Staffel in der Besetzung Ricky Petrucciani – Hoenke – Daryl Bachmann – Salome Kora zeigte schnelle Wechsel und lief in 41.01s als erste ins Ziel, gefolgt vom zweiten Schweizer Team und Belgien. Damit war das Team mit Hoenke genau eine Hundertstelsekunde schneller als dasjenige in Botswana, und stellte somit auch einen neuen Schweizerrekord in dieser Disziplin auf. Noch wichtiger war aber, dass sich die Schweiz damit in der Bestenliste um 2 Ränge verbesserte, und sich damit eine bessere Ausgangslage im Rennen um die EM-Startplätze verschaffen konnte. «Es ist cool, dass wir den Schweizerrekord verbessern konnten, aber das Rennen war noch nicht optimal, es geht noch schneller», meint Hoenke zur Leistung. Hoffentlich kann das Team dies dann an der EM in Birmingham zeigen.

Zwei fünfte Ränge für Hoenke und Burkhard

Neben dem Staffeleinsatz nutzte Hoenke den Abend auch für einen Schnelligkeitstest über die 100m. Die 200m-Spezialistin konnte auch über die kurze Sprintdistanz gut mithalten und qualifizierte sich mit 11.38s für den Final, in dem sie gute Fünfte wurde.

Als zweite Fricktalerin stand Romy Burkhard in Fribourg im Einsatz. Der Stabhochsprung fand bereits am Vorabend als City-Event statt, die Veranstalter hatten dafür extra eine mobile Anlage im Zentrum von Fribourg aufgestellt. Das spezielle Ambiente eines solchen City-Events scheint Burkhard zu liegen, sie übersprang 4.15m und scheiterte erst auf der Höhe von 4.30m, was eine persönliche Bestleistung gewesen wäre. In der Endabrechnung belegte sie damit in einem starken internationalen Feld den starken fünften Rang, und war damit an diesem Abend die beste Schweizerin. (mgt)