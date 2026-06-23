Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Es geht nicht, dass den Gemeinden Steuererhöhungen drohen»

  23.06.2026 Brennpunkt
Christoph Riner möchte mit seinem Vorstoss Kantone und Gemeinden entlasten. Foto: Susanne Hörth
Christoph Riner möchte mit seinem Vorstoss Kantone und Gemeinden entlasten. Foto: Susanne Hörth

Vorstoss von Christoph Riner zur Statusumwandlung: Mit dem Erreichen der Fünfjahresgrenze ab nächstem Jahr wird allein im Aargau bei über 3400 Personen der Schutzstatus S in eine Aufenthaltsbewilligung B umgewandelt. SVP-Nationalrat Christoph Riner aus Zeihen ist überzeugt, dass es ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote