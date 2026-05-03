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«Es geht mir um das Gesellschaftliche»

  03.05.2026 Persönlich
Kaspar Lüscher erzählt in seiner Geschichte von den beiden Brüdern Georg und Lukas. Foto: Susanne Hörth
Kaspar Lüscher erzählt in seiner Geschichte von den beiden Brüdern Georg und Lukas. Foto: Susanne Hörth

Kaspar Lüscher hat mit seinem Romandebüt «Brüderleben» Neuland betreten: Im Zentrum steht die Geschichte zweier ungleicher Brüder, vielmehr ihre Suche nach dem eigenen Platz im Schatten des anderen. In kurzen Kapiteln – «sie reihen sich wie Spots ...

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