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«Es braucht Investitionen in die Diplomatie»

  21.06.2026 Persönlich
«Autokraten etablierten sich durch Notrecht, das sie mit dem Kriegszustand rechtfertigten», erklärt Monika Bolliger. Foto: zVg
«Autokraten etablierten sich durch Notrecht, das sie mit dem Kriegszustand rechtfertigten», erklärt Monika Bolliger. Foto: zVg

Monika Bolliger diskutiert mit Ueli Mäder

Am Mittwoch, 24. Juni, kommt Monika Bolliger zum Gespräch mit Ueli Mäder nach Rheinfelden. Die Historikerin und Journalistin berichtet im Hotel Schützen über den Nahen Osten. Sie hat elf Jahre lang in dieser Region gelebt.

Monika ...

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