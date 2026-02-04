Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

«Erteilen Sie die Lizenz zum Experimentieren»

  04.02.2026 Frick
Hans A. Wüthrichs Tipps, wie Führung in Gemeinden neu gelebt werden könnte, stiessen auf grosses Interesse. Foto: Simone Rufli
Hans A. Wüthrichs Tipps, wie Führung in Gemeinden neu gelebt werden könnte, stiessen auf grosses Interesse. Foto: Simone Rufli

Nichtwissen aushalten, sich im Dialog emporirren, einander vertrauen, und gelegentlich für Irritation sorgen – dies, so Hans A. Wüthrich am Gemeindeseminar in Frick, seien gute Voraussetzungen, um als Gremium erfolgreich zu führen.

Simone Rufli

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote