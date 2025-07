Erstmals in der Sonnenstube

SG Wölflinswil am Tessiner Kantonalschützenfest

Der Besuch eines Kantonalen wird bei der SG Wölflinswil seit längerem auch als Vereinsreise genutzt. Erstmals war das Ziel der Kanton Tessin. Rekordverdächtige 39 Schützinnen und Schützen frönten auf dem Stand in Quartino ihrem Sport. Am Abend erreichten, bis auf drei Schützen, alle teils hervorragende Kranzresultate.

Am frühen Freitagmorgen, bereits um 3.30 Uhr, trafen sich die Wölflinswiler Schützen zur weiten Fahrt ans Tessiner Kantonalschützenfest. Im Tessin angekommen starteten sie mit der Waffenkontrolle und los ging es auf der Jagd nach Kränzen. Bei guten Bedingungen, aber auf kommender Hitze, wurden über das ganze Fest hervorragende Resultate erzielt. Besonders wichtig für die Schützen ist jeweils der Vereinsstich, da dieser für das Gesamtresultat des Schützenvereins herangezogen wird. Allen voran Lukas Freiermuth (93 Pkt.), Stefan Walde und Mike Lenzin (je 92 Pkt.) sowie Präsident Reto Herzog und Adrian Treier ( je 91 Pkt.) legten die Basis für ein sehr gutes Vereinsresultat. Weitere Resultate mit 90 Punkten und hohen 80ern waren wichtig, um das Ergebnis von 90.305 Pkt. erzielen zu können. Die Motivation, gute Leistungen zu erbringen und die Unterstützung unter allen Vereinsmitgliedern ist sehr gross. Aber auch in den anderen Stichen gab es Spitzenergebnisse zu vermelden. Besonders erwähnenswert ist sicherlich der sechste Gesamtrang von David Bachmann im Juniorenstich unter 252 Teilnehmern.

Am nächsten Morgen beim Abrechnen durften sich fast alle die begehrte Auszeichnung anhängen. Leider verpassten drei Schützen den Kranz ganz knapp. Weiter ging es von Faido hinauf zum Ritomsee. Auf der Alpe Piora, der grössten Alp im Tessin, wurden die Schützen in die Kunst des Käsemachens eingeweiht. Nach dem Mittagessen folgte die Weiterfahrt via Tremolastrasse auf den Gotthardpass, von da ging es nach Oberarth in die Horseshoe Event Bar. Bobfahrer und Olympiamedaillengewinner Martin Annen und sein Team erwarteten die Gesellschaft zum Nachtessen. Mit Verspätung kamen alle vier Busse in Wölf linswil an. Fazit dieser zwei Tage: Unvergesslich, gut und Vereinsleben pur. (mgt)