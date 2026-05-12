Erstkommunion im Fischingertal

Musikalisch wurde der Gottesdienst festlich umrahmt durch die Kirchenchöre aus dem Fischingertal, die mit ihren ...

Der Seelsorgeverband durfte die Erstkommunion von 13 Kindern aus dem Fischingertal feiern. Weihbischof Josef Stübi und Michael Lepke führten durch die Liturgie.

Der Seelsorgeverband durfte die Erstkommunion von 13 Kindern aus dem Fischingertal feiern. Weihbischof Josef Stübi und Michael Lepke führten durch die Liturgie.

Musikalisch wurde der Gottesdienst festlich umrahmt durch die Kirchenchöre aus dem Fischingertal, die mit ihren Liedern zur feierlichen und zugleich herzlichen Atmosphäre beitrugen. Die Erstkommunionkinder zeigten mit ihren Beiträgen, wie sehr sie sich mit dem Thema auseinandergesetzt hatten. Begleitet und vorbereitet wurden die Kinder von Katechetin Martina Schmidlin. Ein besonderer Höhepunkt erwartete die Gemeinde am Ende der Feier: Als Überraschung stiegen Tauben in den Himmel auf – ein schönes Zeichen für Frieden, Hoffnung und den gemeinsamen Glauben. Dieser Tag wird allen Beteiligten noch lange in schöner Erinnerung bleiben. (mgt)