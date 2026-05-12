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Erstkommunion im Fischingertal

  12.05.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Der Seelsorgeverband durfte die Erstkommunion von 13 Kindern aus dem Fischingertal feiern. Weihbischof Josef Stübi und Michael Lepke führten durch die Liturgie.

Musikalisch wurde der Gottesdienst festlich umrahmt durch die Kirchenchöre aus dem Fischingertal, die mit ihren ...

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