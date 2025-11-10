Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Erstes Wiedersehen nach 68 Jahren

  10.11.2025 Rheinfelden
Die ehemaligen Klassenkameraden wollen so ein Treffen wenn möglich wiederholen. Foto: zVg
Die ehemaligen Klassenkameraden wollen so ein Treffen wenn möglich wiederholen. Foto: zVg

Klassentreffen in Rheinfelden

Die ehemaligen Schülerinnen und Schüler der 3. bis 5. Klasse des Lehrers Albert Mauch trafen sich kürzlich zu einem Klassentreffen in Rheinfelden – nach 68 Jahren.

Was vor 68 Jahren als gemeinsame Zeit in der 3. bis 5. Klasse ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote