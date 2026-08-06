Erstes Repair-Café in Kaiseraugst lanciert

Am Samstag, 26. September, von 10 bis 13 Uhr, findet im Kulturzentrum Violahof in Kaiseraugst das erste Repair-Café statt. Egal ob Spielzeug, Mixer oder Nähmaschine: Die Besuchenden sind herzlich eingeladen, defekten Gegenständen mit der Hilfe von Reparaturexpertinnen und -experten ...

Am Samstag, 26. September, von 10 bis 13 Uhr, findet im Kulturzentrum Violahof in Kaiseraugst das erste Repair-Café statt. Egal ob Spielzeug, Mixer oder Nähmaschine: Die Besuchenden sind herzlich eingeladen, defekten Gegenständen mit der Hilfe von Reparaturexpertinnen und -experten neues Leben einzuhauchen. Die Dienstleistung ist kostenlos. Bezahlt werden müssen allfällige Ersatzteile.

Das Repair-Café Kaiseraugst kooperiert mit der Stiftung für Konsumentenschutz sowie an dieser Erstveranstaltung mit dem eingespielten Team von Reparateuren aus Rheinfelden. Wer Lust hat, zukünftig sein Reparaturgeschick ebenfalls einzusetzen, soll doch direkt am Anlass vorbeikommen oder sich bei Françoise Moser, 076 323 79 95, melden.

(mgt)