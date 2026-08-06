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Erstes Repair-Café in Kaiseraugst lanciert

  06.08.2026 Kaiseraugst

Am Samstag, 26. September, von 10 bis 13 Uhr, findet im Kulturzentrum Violahof in Kaiseraugst das erste Repair-Café statt. Egal ob Spielzeug, Mixer oder Nähmaschine: Die Besuchenden sind herzlich eingeladen, defekten Gegenständen mit der Hilfe von Reparaturexpertinnen und -experten ...

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