Erstes Baugesuch für «Neue Mitte»

Nach mehreren Jahren Planung beginnt die konkrete Umsetzung der Neuen Mitte in Rheinfelden: Die Gestaltungspläne Bahnhofsaal und Roniger-Park sind rechtskräftig, nun starten die ersten Baubewilligungsverfahren.

Mit der Rechtskraft der Gestaltungspläne Bahnhofsaal und Roniger-Park beginnt bei der Neuen Mitte Rheinfelden eine entscheidende Entwicklungsphase. Erste Baugesuche werden eingereicht, erste Bauarbeiten stehen bevor. Mit den kommenden Etappen gewinnt die Neue Mitte deutlich an Kontur, wie die Stadt in einer Mitteilung schreibt. Stadtpräsidentin Claudia Rohrer freut sich über die Entwicklung: «2026 wird’s in der Neuen Mitte konkret – darauf freue ich mich sehr.»

Wohnraum, Nahversorgung und ein Kulturort

Bereits im ersten Trimester 2026 wird die Entwicklung im Osten des Bahnhofsareals sichtbar: Die Realstone SA hat das Baugesuch für drei neue Gebäude mit insgesamt 102 Wohnungen und publikumsorientierten Erdgeschoss-Nutzungen eingereicht. Dieses Baugesuch liegt ab morgen Freitag auf dem Stadtbauamt öffentlich auf. «Erste Interessenten, darunter ein Nahversorger, eine Bäckerei und ein medizinisches Zentrum, stehen bereit», heisst es in der Medienmitteilung der Stadt. Nach Erhalt der Baubewilligungen sollen die Bauarbeiten Ende 2026 beginnen, der Bezug der Wohnungen ist für Ende 2030 geplant. «Der historische Bahnhofsaal, den die Stadt übernimmt, wird nach Abschluss der Bauarbeiten sorgfältig saniert und weiterhin als Kulturort genutzt – ein wichtiger identitätsstiftender Akzent für die Neue Mitte.»

Roniger-Park: Grüner Stadtraum entsteht

Mit dem rechtskräftigen Gestaltungsplan Roniger-Park schreitet auch dieses zentrale Projekt voran. 2026 gehen Teile des künftigen Parks an die Stiftung Roniger und an die Stadt Rheinfelden über. Bereits im ersten Halbjahr 2026 sollen die Baugesuche für den Park und das neue Dienstleistungsgebäude der J. Willers Engineering AG eingereicht werden. Die Stiftung Roniger möchte im Sommer 2027 einen ersten Teil des Parks für die Bevölkerung öffnen, vorgesehen sind unter anderem der neue Zugang zum Quellenrain und ein durchgehender Weg Richtung Bahnhof. Die vollständige Fertigstellung von Park und Dienstleistungsgebäude ist bis Ende 2028 vorgesehen.

Gestaltungsplan Bahnhof

«Der Gestaltungsplan für das Bahnhofareal entsteht aus der Zusammenarbeit vieler Fachleute», hält die Stadt fest. Experten und Expertinnen für Städtebau, Landschaftsarchitektur, Verkehrs- und Klimaplanung entwickeln das räumliche Gerüst, gestalten Plätze und Grünräume, ordnen Wege und Verkehr und sorgen dafür, dass das neue Quartier auch mit steigenden Temperaturen gut funktioniert. «Aus vielen Fachbeiträgen entsteht ein Quartier, das den Alltag erleichtert und langfristig Bestand hat.»

Der Flyer «Neue Mitte aktuell», der in alle Rheinfelder Haushaltungen verteilt wurde, fasst die aktuellen Entwicklungen in der Neuen Mitte zusammen und gibt einen Einblick in die Werkstatt des Gestaltungsplans Bahnhof. (mgt/nfz)

