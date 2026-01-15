Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Erstes Baugesuch für «Neue Mitte»

  15.01.2026 Rheinfelden
So sollen die Neubauten neben und hinter dem Bahnhofsaal aussehen. Die Bauprofile stehen bereits.
So sollen die Neubauten neben und hinter dem Bahnhofsaal aussehen. Die Bauprofile stehen bereits.

Nach mehreren Jahren Planung beginnt die konkrete Umsetzung der Neuen Mitte in Rheinfelden: Die Gestaltungspläne Bahnhofsaal und Roniger-Park sind rechtskräftig, nun starten die ersten Baubewilligungsverfahren.

Mit der Rechtskraft der Gestaltungspläne Bahnhofsaal und ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote