Erster Gradmesser der neuen Saison

Radballer legen wieder los

Die ersten Runden der Radball-Schweizermeisterschaft sind gespielt. In der Nati A ist der VCR Möhlin diese Saison gleich mit zwei Mannschaften vertreten. Am ersten Spieltag holten Yosuke Degen und Tom Graf die ersten Punkte. Im vereinsinternen Duell gewannen sie gegen Stefan Lützelschwab und Simon Fischler, gegen Mosnang 2 kamen sie zu einem Unentschieden. Lützelschwab/Fischler mussten sich jeweils knapp geschlagen geben. In der Nati B fuhren Fabian Masero-Burch und Marc Graf zwei Siege und ein Unentschieden ein.

Auch in diversen anderen Kategorien sind die Akteure vom VCR vertreten. In der U15 sind gleich drei Teams vertreten, Amelie und Salome Lauber gewannen dabei alle drei Spiele. Die U17 und U19 spielen in diesem Jahr in derselben Liga. Entsprechend herausfordernd war der erste Tag für die beiden Möhliner U17-Teams. Finn Frana und Giulio Petrilla reichte es nicht zu einem Sieg. Manuel Schneider und Jesse Zimmermann gewannen zwei von drei Matches.

Insgesamt gelang den Rheinsternlern ein guter Start in die Saison. (mgt)