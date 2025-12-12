Erste Hürde geschafft

Im ersten von zwei Aufstiegs-Spielen besiegt die MU15 SG Möhlin/Magden den BSV Stans. Jetzt kommt es morgen Samstag zur Entscheidung.

Die Fricktaler gingen früh in Führung und dominierten über weite Strecken das Spiel, blieben aber nicht makellos und hatten dem Stanser Kreisläufer Joshua Ruta, dem 12 Treffer aus 14 Versuchen gelangen, wenig entgegenzusetzen.

Trotzdem war es das Heimteam aus Möhlin, das druckvoll und schnell nach vorne spielte und den einen oder anderen Ball gegen die doch weniger breit aufgestellten Gäste eroberte. Dazu kamen die Treffer ins leere Stanser Gehäuse, sodass in der 15. Spielminute ein 15:5 auf der Anzeigetafel stand. Wenig später leisteten sich die Führenden einige technische Fehler zu viel und die Stanser tankten sich mal um mal durch. Beim 19:12 (27.) gab es Gesprächsbedarf bei den Fricktalern. Jonny Epp stellte auf 20:12, Sekunden später reagierte Ruta für Stans. Und so ging es ausgeglichen weiter zum 22:15-Halbzeitstand.

Ein regelrechter Schlussspurt

Nach dem Wiederanpfiff pendelte sich der Vorsprung des Heimteams fortan bei sechs, sieben Toren ein. Möhlin / Magden tat sich etwas schwer mit der offensiven Verteidigung der Gäste und verlor Zeit im Rückzug, was Stans zu sehenswerten Treffern nutzte. Andererseits meisterten die Fricktaler eine doppelte Unterzahl (39.), ohne offensiv nachzulassen. Auf einen 3:0-Lauf der Fricktaler in der 47. Minute reagierten die Stanser ebenbürtig, vergaben zwar vom Siebenmeter, aber das beeindruckte Topscorer Ruta nicht, er verkürzte in der Folge auf 39:32 (51.). Und so war das Heimteam von Marco Ruf lin und Ernst Hürbin noch einmal gefordert, drehte auf mit einem überzeugenden Schlussspurt zum dann doch deutlichen Schlussresultat vom 49:35.

Das alles entscheidende Rückspiel findet morgen Samstag, 13. Dezember, in Stans statt. (mgt)