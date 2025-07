Am Montag, 7. Juli, besuchten 15 Kinder den FerienSpass des Samaritervereins Frick zum Thema Erste Hilfe unterwegs. Leider spielte das Wetter nicht mit und so musste die Veranstaltung im Mehrzweckgebäude Racht stattfinden.

In verschiedenen Situationen wurde Erste Hilfe geleistet: Ob ein Sturz von der Schaukel, Verstauchung beim Fussballspielen, ausgerutscht auf dem Kiesplatz oder ohne Kopfbedeckung zu lange an der Sonne gespielt – die hochmotivierten Ersthelfer unterstützten sich gegenseitig, die Situationen zu meistern.

Anschliessend wurden das richtige Auswaschen und Verbinden der Wunden, Stützverband am Fuss und die Bewusstlosenlagerung geübt. Nach einer Glacé-Pause durften die Kinder noch an den Phantomen Herzmassage üben. Es ist immer wieder schön, so viel Interesse und Motivation von noch so jungen Menschen zu erleben. (mgt)