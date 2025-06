Erste Goldmedaille für Krattiger-Dillier

Der Thurgauer Marco Krattiger und der Möhliner Leo Dillier sichern sich beim Beachvolleyball-Challenge-Turnier der Profi-World-Tour in Stare Jablonki (Polen) den ersten gemeinsamen Turniersieg. Für Leo Dillier ist es die erste Goldmedaille in seiner internationalen Karriere.

Im Finalduell gegen die Lokalmatadoren Łosiak/Bryl zeigen sie Nervenstärke und überraschen alle mit einer unvergleichlichen Aufholjagd. Nach einem massiven Rückstand von 6:13 im dritten Satz drehen sie das Spiel und gewinnen 2:1 (25:23, 16:21, 16:14).



Regula Rügge



Aufgrund ihrer guten Leistungen in den vergangenen Wochen dürfen sie zum ersten Mal die Qualifikation überspringen und direkt im Hauptfeld des Turnieres starten. Sie schaffen es, den Fokus ganz auf ihr eigenes Spiel zu lenken und besiegen die Franzosen Basserau/Aye klar mit 2:0. Im zweiten Spiel geht es um den Gruppensieg gegen Brasilien (Pedro/Renato). Taktisch sind sie von ihrem Coach Lukas Fijalek sehr gut eingestellt und gewinnen im dritten Satz 15:12. Auch im Achtelfinale steht ihnen wieder mit Vinicius/Heitorein brasilianisches Team gegenüber. Die beiden Schweizer zeigen ihr Können und gewinnen mit 2:0. Das erfahrene Duo Popov/Reznik aus der Ukraine wartet als nächstes im Viertelfinal. Das Spiel verläuft sehr ausgeglichen und zehrt stark an den Kräften. Mit schnellen Bällen, überraschenden Kombinationen und viel Variabilität im Service setzen Krattiger/Dillier ihre Gegner unter Druck und holen einen weiteren 2:1-Sieg. Zu ihrem Glück fällt der Halbfinal aus, denn die amtierenden Olympiasieger Ahman/Helvig aus Schweden müssen verletzungsbedingt forfait geben.

Hitchcock-Finale: nichts für schwache Nerven

Im Final trifft das Schweizer Duo auf das erfahrene Topteam Bryl/Łosiak aus Polen. Das Stadion ist voll mit Fans der Lokalmatadoren, die einen Sieg des als Nummer 1 gesetzten Heimteams sehen wollen. Der polnische Trainer der Schweizer, Lukas Fijalek, bereitete sie taktisch gut für diese Begegnung vor. Der erste Satz ist sehr eng. Bei 19:17 können sich Krattiger/Diller etwas absetzen. Es wird aber nochmals spannend und die Polen gleichen zum 22:22 aus. Mit einem cleveren Angriff von Marco Krattiger und einer starken Verteidigungsaktion von Leo Dillier gewinnen sie den Start-Satz mit 25:23. Im zweiten Satz besinnen sich die Polen ihrer Stärken und gewinnen klar. Im dritten Umgang ist bei den Eidgenossen Sand im Getriebe. Schnell liegen sie 6:13 zurück. Den Polen fehlen nur noch zwei Punkte zur Goldmedaille und auf den Rängen wird schon gefeiert…

Eigentlich ist ein Comeback bei diesem Spielstand unmöglich – aber Krattiger/Dillier geben nicht auf! Der Ostschweizer brilliert mit zwei Assen und bringt mit seiner Blockstärke die gegnerischen Angreifer zur Verzweiflung. Hinter Krattigers Mosterblock lauert Diller, sehr agil auf den Beinen und bringt in der Verteidigung Ball um Ball wieder zurück ins Spiel. Bei 14:12 haben Bryl/Łosiak zwei Matchbälle, doch die als Nummer 20 vom Turnier gesetzten Schweizer holen weiter auf, sichern sich Punkt für Punkt und glauben ans Unmögliche. Eine spektakuläre Verteidigungsaktion und ein gelungener Block führen am Ende zum 16:14-Sieg von Krattiger/Dillier. Beide können kaum fassen, was gerade passiert ist. Ihre erste gemeinsame Goldmedaille auf der World Tour ist Tatsache! Dies ist seit sechs Jahren der erste Turniersieg auf Challenge-Niveau für ein Schweizer Beachvolleyball-Herrenteam. «Das ganze Stadion fieberte mit dem polnischen Heimteam mit», erzählt Marco Krattiger. «Nach dem ersten guten Satz glaubten wir, eine Chance auf Gold zu haben. Dann sind wir aber total aus dem Spielrhythmus gefallen. Es ist unglaublich, wie wir uns zurück gekämpft haben, Punkt um Punkt aufholten und am Ende das Spiel gewinnen konnten.» Leo Dillier ergänzt: «Ein grosses Dankeschön geht an unseren polnischen Trainer Lukas Fijalek. Er hat uns super auf die Gegner eingestellt. Es war aber ein gewaltiger Kampf. Ich bin überglücklich, dass wir mit unserer mentalen Stärke zurück ins Spiel gefunden und immer an den Sieg geglaubt haben. Es ist meine erste Goldmedaille in meiner internationalen Karriere! Das Spiel werde ich nie vergessen.»

Bereits am nächsten Wochenende werden die beiden Gold-Jungs am Heimturnier in Gstaad wieder am Start stehen. Mit dem Turniersieg in Polen haben sie sich zudem für die Europameisterschaft vom 30. Juli bis 3. August in Düsseldorf qualifiziert.