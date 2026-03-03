«Erstaunlich, was dazwischen alles stattfindet»

Die «Rückblende 2025» schliesst die Lücke zwischen Vereinen und Familie: Von unerwünschten Insekten bis zu Leuten im eiskalten Wasser – am Samstagmorgen wurde das 90 Seiten starke Gemeinschaftswerk präsentiert – wie gewohnt im Alten Gemeindehaus ...

Die «Rückblende 2025» schliesst die Lücke zwischen Vereinen und Familie: Von unerwünschten Insekten bis zu Leuten im eiskalten Wasser – am Samstagmorgen wurde das 90 Seiten starke Gemeinschaftswerk präsentiert – wie gewohnt im Alten Gemeindehaus Wölflinswil in gemütlichem Rahmen bei Kaffee und Gipfeli.

Simone Rufli

Wer sucht der findet, haben sich Irmgard Basler, Regula Möckli, Käthi Roth, Brigitte Sattler, Martina Schütz und Mike Schütz – die Mitglieder der Kulturkommission Wölf linswil-Oberhof – gesagt und haben für das Schwerpunktthema der «Rückblende 2025» nach Gruppierungen Ausschau gehalten, die nicht so bekannt sind, ganz ohne Vereinsstrukturen auskommen und doch ein aktives Gruppenleben führen. Gefunden haben sie lose Gruppierungen von Witwen, Montagswandernden, Lesenden, Kunstschaffenden, Musizierenden, mit Model l f lugzeugen Fl iegenden, Turnenden, um nur ein paar Kategorien zu benennen. Vollständig sei diese Liste gewiss nicht, betonte Mike Schütz, anlässlich der Präsentation der 57. Ausgabe der Zwei-Dörfer-Chronik. «Aber es ist erstaunlich, welch bunter Blumenstrauss an Aktivitäten zwischen Vereinen und dem Leben in den Familien in unseren beiden Dörfern zu finden ist.» Oder in den Worten von Oberhofs Gemeindeammann Roger Fricker, zu lesen im Vorwort: «Ein Dorf ist das, was wir alle täglich daraus machen.»

Viel zum attraktiven Dorfleben tragen selbstverständlich auch die zahlreichen Vereine bei. Ihre Aktivitäten sind wie immer wortund bildreich in der «Rückblende» festgehalten. Den Rahmen um das Ganze, mit der Aussenansicht auf der Vorder- und einem Blick ins Innere auf der Rückseite der Broschüre, bildet die renovierte Pfarrscheune.

Während sich das «Chleiderhüsli» und der Badiverein über Besuch aus nah und fern freuen durften, Lernende sich über ihren Abschluss freuten, Berufsleute über ihren Erfolg an den SwissSkills und die Dorfgemeinschaft sich über eine ganze Reihe von Neuzuzügern, hätte man auf gewisse andere Gäste verzichten können, erklärte Mike Schütz. «Leider aber hat die asiatische Hornisse den Weg zu uns ins Benkental gefunden.»

Wechsel im Team

Apropos gefunden: Während des Jahres haben Jeannette und Marco Gerhardt aus Oberhof das Rückblende-Team verlassen. Neu dazugestossen ist, ebenfalls aus Oberhof, Käthi Roth. Lassen sich weitere Frauen oder Männer für eine Mitarbeit finden, so freut sich das Team.

Gleich nach der Präsentation am Samstag machte sich die Dorfjugend auf, die «Rückblende» an den Haustüren zu verkaufen – auch das eine schöne Tradition.

«Rückblende 2025» Wölflinswil/Oberhof;

Verkaufsstellen: Gemeindeverwaltung und Volg Wölflinswil.