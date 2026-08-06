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«Erst das Zusammenspiel macht stark»

  06.08.2026 Kaiseraugst
Festrednerin Béa Bieber. Foto: Jörg Wägli
Festrednerin Béa Bieber. Foto: Jörg Wägli

GLP-Grossrätin Béa Bieber aus Rheinfelden sprach an der Bundesfeier in Kaiseraugst

An der traditionell am Vorabend des 1. August stattfindenden Bundesfeier in Kaiseraugst durfte GLP-Grossrätin Béa Bieber aus Rheinfelden als Festrednerin begrüsst werden. Und sie ...

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