Erst Abfall beseitigen, dann sprayen

Am Rheinweg unterhalb des Rheinfelder Salmenparks führt der Kulturvermittler Roy Hofer ein Litteringund Graffitiprojekt mit Jugendlichen durch. Dabei sollen nicht nur Wände mit Farbe gestaltet, sondern auch die Natur vom Abfall befreit ...

Littering- und Graffitiprojekt für Jugendliche

Am Rheinweg unterhalb des Rheinfelder Salmenparks führt der Kulturvermittler Roy Hofer ein Litteringund Graffitiprojekt mit Jugendlichen durch. Dabei sollen nicht nur Wände mit Farbe gestaltet, sondern auch die Natur vom Abfall befreit werden.

Valentin Zumsteg

«Das geplante Projekt verbindet Umweltbewusstsein, kreative Gestaltung und soziales Engagement», erklärt Roy Hofer. Der Rheinfelder Kulturvermittler hat ein neues Projekt ausgeheckt, das er im August umsetzen will. Gemeinsam mit Jugendlichen im Alter zwischen 10 und 16 Jahren soll im Bereich des Rheinwegs rund um den Salmenpark in Rheinfelden ein sichtbares Zeichen für einen respektvollen und verantwortungsvollen Umgang mit dem öffentlichen Raum gesetzt werden.

«Positiv verändern»

«Die Idee ist aus der Beobachtung entstanden, dass der Bereich beim Rheinweg viel genutzt wird, aber teilweise auch unter Littering und wilden Sprayereien leidet. Ich wollte daraus kein reines Problem machen, sondern eine Möglichkeit schaffen, den Ort gemeinsam mit Jugendlichen positiv zu verändern.» Am Anfang des Projekts steht ein gemeinsames Litteringprojekt in Zusammenarbeit mit dem Verein Planetbook. Die Jugendlichen sammeln entlang des Rheinwegs und rund um den Salmenpark Abfall ein. «Dabei erleben sie unmittelbar, wie wichtig ein sauberer öffentlicher Raum ist und welchen Beitrag jede und jeder dazu leisten kann», betont Hofer. Das Sammeln des Abfalls dient nicht nur der Reinigung des Gebiets, sondern auch als bewusster Einstieg in die Auseinandersetzung mit dem Ort, seiner Nutzung und seiner Wirkung auf die Gemeinschaft.

«Öffentlicher Raum gehört uns allen»

«Im zweiten Teil folgt das kreative Graffitiprojekt. Gestaltet werden soll das Gebäude an der Mauer des Salmenparks unten bei den Fischergalgen, das aktuell bereits versprayt ist.» Unter Anleitung setzen sich die Jugendlichen mit Farbe, Form, Ausdruck und öffentlichem Raum auseinander. Die Idee von Roy Hofer ist einfach: «Aus einer heute wenig gepflegt wirkenden Fläche soll ein positiver, farbiger und identitätsstiftender Beitrag für das Quartier entstehen.» Die Durchführung ist für einen Sonntagmorgen im August vorgesehen. Je nach Witterung soll das Projekt entweder am Sonntag, 16. August, oder am Sonntag, 23. August, stattfinden. Unterstützung gibt es von der PSP Swiss Property, welcher die Überbauung Salmenpark gehört, von der Stadt Rheinfelden und einem Rheinfelder Maleratelier, wie Roy Hofer erklärt.

Das Projekt soll zeigen, dass Jugendliche Verantwortung übernehmen, ihre Umgebung aktiv mitgestalten und durch Kreativität einen wertvollen Beitrag für die Gemeinschaft leisten können. Hofer: «Die Verbindung von Abfallsammeln und künstlerischer Gestaltung macht deutlich: Öffentlicher Raum gehört uns allen — und wir alle können dazu beitragen, ihn sauber, lebendig und schön zu erhalten.»

Das Projekt wird je nach Witterung am 16. oder 23. August durchgeführt. Mitmachen können Jugendliche im Alter zwischen 10 und 16 Jahren. Anmeldung bei Roy Hofer, Telefon 076 588 3584, E-Mail: roy@torocreativelab.net