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Erst Abfall beseitigen, dann sprayen

  09.07.2026 Rheinfelden
Visualisierung/Foto: zVg
Visualisierung/Foto: zVg

Littering- und Graffitiprojekt für Jugendliche

Am Rheinweg unterhalb des Rheinfelder Salmenparks führt der Kulturvermittler Roy Hofer ein Litteringund Graffitiprojekt mit Jugendlichen durch. Dabei sollen nicht nur Wände mit Farbe gestaltet, sondern auch die Natur vom Abfall befreit ...

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