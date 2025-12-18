Immobilien
Erscheinungsweise über Weihnachten und Neujahr

  18.12.2025 Fricktal

Die Neue Fricktaler Zeitung erscheint nächste und übernächste Woche wegen der Feiertage jeweils am Dienstag und am Samstag, dann wird sie den Abonnentinnen und Abonnenten zugestellt. Die nächste Grossausgabe wird am 8. Januar 2026 an alle Haushalte verteilt. Verlag und Redaktion wünschen allen schon jetzt schöne Feiertage. (nfz)

