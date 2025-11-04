Immobilien
Ersatzwahl eines Bezirksrichters

  04.11.2025 Laufenburg

Am Abstimmungsund Wahltermin vom 30. November findet auf Bezirksebene ebenfalls eine Urnenwahl statt. Für die Ersatzwahl einer Bezirksrichterin, respektive eines Bezirksrichters am Bezirksgericht Laufenburg für den Rest der Amtsperiode 2025/2028 sind mit Peter Frey, Frick (parteilos) ...

