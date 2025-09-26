Erntedankfest in Gipf-Oberfrick

Zahlreiche Gottesdienstbesucher fanden am Sonntag, 21. September, den Weg zum Bauernhof der Familie Schmid in Gipf-Oberfrick, wo sie vom Regenbogenchor, unter der Leitung von Johannes Böhler, mit dem Lied «Freu dich und singe» begrüsst wurden.

Schülerinnen und Schüler der fünften Klasse haben mit ihrer Katechetin Marlène Schilling den Gottesdienst vorbereitet und sich vielfältige Gedanken zur Erde gemacht. Das Gleichnis vom Sämann, der Samen aussät, wurde von den Schülerinnen und Schülern gespielt. Gemeindeleiter Martin Linzmeier zeigte in seiner Predigt auf, dass auch die Menschen Teil der Erde sind, diese Erde ist Gott heilig und die Menschen sind es ihm auch. Mit Dankgebeten und passenden Liedern des Regenbogenchors, nahm der Gottesdienst seinen Verlauf. (mgt)