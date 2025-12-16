Erneute Niederlage für Frick

Die Damen 1 des TSV Frick spielten am vergangenen Sonntag in der 2. Liga-Meisterschaft in Würenlingen gegen die SG Würenlingen Whales. Am Ende verloren die Frickerinnen das Spiel ganz knapp mit 31:33.

Die Damen 1 des TSV Frick spielten am vergangenen Sonntag in Würenlingen gegen die SG Würenlingen Whales. Gleich zu Beginn des Spiels mussten die Fricker Verteidigerinnen anpacken und nach knapp 50 Sekunden kam es bereits zu einem Penalty. Dies führte dazu, dass das Heimteam bereist in Führung ging. Im weiteren Spiel konnten die Frickerinnen gut mit dem Heimteam mithalten. Sowohl in der Abwehr als auch im Angriff zeigte das Team eine stabile, wenn auch noch nicht ganz konsequente Leistung. Es schlichen sich immer wieder ein paar kleine Fehler ein, was zu einem Halbzeitresultat von 19:14 zu Gunsten der SG Würenlingen führte. Das Fricker Damen 1 ist mit einem kleinen Kader an das Spiel gereist, konnte die Leistung aber auch in der zweiten Halbzeit konstant halten. Das Team konnte sich auf seine Torhüterin verlassen. Ausserdem konnten die Frickerinnen durch die gute Abwehr wie aber auch durch effektive Angriffe gut mithalten. Am Ende verloren die Frickerinnen das Spiel jedoch ganz knapp mit 31:33. (mgt)