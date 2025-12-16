Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Erneute Niederlage für Frick

  16.12.2025 Frick, Sport
Ayla Romano an der 7-Meter-Linie. Foto: zVg
Ayla Romano an der 7-Meter-Linie. Foto: zVg

Die Damen 1 des TSV Frick spielten am vergangenen Sonntag in der 2. Liga-Meisterschaft in Würenlingen gegen die SG Würenlingen Whales. Am Ende verloren die Frickerinnen das Spiel ganz knapp mit 31:33. 

Die Damen 1 des TSV Frick spielten am vergangenen Sonntag in ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote