Erneut «nächtliche» Diebe unterwegs

Eine Anwohnerin beobachtete am Donnerstagabend, kurz vor 22 Uhr, zwei Männer, welche um die Liegenschaft eines Mehrfamilienhauses am Fischingerweg schlichen und dort eine unverschlossene Tür öffneten. Zuvor stellte die Anwohnerin fest, wie die Personen, von der Rütistrasse herkommend, diverse Fahrzeuge in den Garageneinfahrten inspizierten. Mehrere Patrouillen der Kantonspolizei Aargau und der Regionalpolizei Unteres sowie Oberes Fricktal fahndeten umgehend nach den signalisierten Personen. Wenig später konnte eine Person von der Kantonspolizei Aargau an der Rütistrasse angehalten werden. Die zweite Person wurde von Diensthund «Gin» der Regionalpolizei Oberes Fricktal am Bahndamm in einem Dornengebüsch sitzend aufgespürt. Die Polizei nahm beide Männer vorläufig fest. Es handelt sich um einen 16-jährigen und einen 18-jährigen algerischen Asylsuchenden.Die Kantonspolizei Aargau prüft nun, ob sich die angehaltenen Männer in Stein für weitere Delikte verantworten müssen. Die zuständige Jugendbzw. Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet.

In Stein war in der zurückliegenden Woche bereits am Montagabend ein mutmasslicher Dieb unterwegs, der (ebenfalls am Fischingerweg) mehrere Fahrzeuge nach Wertgegenständen durchsuchte. Der Mann, ein Asylsuchender aus Tunesien, konnte wenig später festgenommen werden. (mgt/nfz)