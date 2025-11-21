Erne AG und Jehle AG geehrt

Ein besonderer Moment für das unabhängige, familiengeführte Pharmaunternehmen: Die Permamed AG, die seit 1979 erfolgreich im Schweizer Gesundheitsmarkt tätig ist, wurde mit dem renommierten Prix SVC Nordschweiz 2025 geehrt. Weitere Preisträger sind die Selmoni Gruppe aus Münchenstein, die ERNE Gruppe aus Laufenburg, die Sutter AG – Sutter Begg aus Münchenstein sowie die Jehle AG aus Etzgen.

Nach einem intensiven, mehrstufigen Auswahlverfahren konnten sich diese fünf Vorzeigeunternehmen aus über 100 regionalen Unternehmen durchsetzen und ihren Erfolg letzte Woche vor den 900 geladenen Gästen im Congress Center Basel feiern. Die Permamed AG ist ein Nischenplayer und Pionier in der Basistherapie bei Hauterkrankungen sowie in Anti-Aging-Behandlungen, Sportverletzungen, Rheuma, Venenerkrankungen und der Phytotherapie. Gegründet wurde Permamed von Christian H. Lutz; heute beschäftigt das Familienunternehmen in zweiter Generation rund 80 Mitarbeitende in der Schweiz. Bernhard B. Fischer, Jurypräsident, ehrte die Siegerin in seiner Laudatio. «Permamed steht seit jeher für Schweizer Qualität, Innovationskraft und Beständigkeit. Sämtliche Produkte werden vollständig in der Schweiz entwickelt und produziert. Ebenfalls geehrt als Preisträger wurde die ERNE Gruppe. Sie ist seit 1906 im Besitz der Gründerfamilie. Erne ist ein Schweizer Bau- und Immobiliendienstleister mit Aktivitäten in der Schweiz, Deutschland und Luxemburg, der mit einem hohen Eigenfertigungsgrad entlang der Bauwertschöpfungskette einen grossen Beitrag für die Kreislaufwirtschaft leistet. Neben der Firma Erne wurde mit der Jehle AG aus Etzgen ein weiteres Fricktaler Familienunternehmen als Preisträger geehrt. Die Jehle AG ist regional verwurzelt und international tätig. Über 200 Mitarbeitende entwickeln im Fricktal Fertigungslösungen und produzieren Komponenten und Baugruppen aus Metall und Kunststoff. Das Unternehmen legt Wert auf zertifizierte Qualität, stetige Innovation und gelebte Verantwortung. (nfz)