Erlebnistage für Jugendliche

Ferienaktion der Juseso Fricktal

Vom 3. bis 5. August bietet die Juseso Fricktal, Fachstelle für Jugendarbeit, die dreitägige Ferienaktion «Erlebnistage» an.

Die Erlebnistage beinhalten drei Tage voller erlebnisreicher Aktionen in Südbaden, dazu zählen eine Kanutour auf dem kleinen idyllischen Fluss Alte Elz, ein gemeinsamer Besuch im Abenteuer-Kletterwald Kenzingen sowie ein erlebnisreicher Tag im Europapark in Rust. Übernachten wird die Gruppe dabei in einem Hotel in der Nähe des Europaparks Rust, das einen geeigneten Ausgangspunkt für die Aktionen bietet. Die Erlebnistage richten sich an Jugendliche ab 13 Jahren aus dem Fricktal. Anmeldeschluss ist der 31. Mai. Weitere Informationen zu dieser Ferienaktion gibt es auf der Webpage der Juseso Fricktal unter www.jusesofricktal.ch (mgt)