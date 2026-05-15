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Erlebnistage für Jugendliche

  15.05.2026 Fricktal
Erlebnis «Kanutour». Foto: zVg
Erlebnis «Kanutour». Foto: zVg

Ferienaktion der Juseso Fricktal

Vom 3. bis 5. August bietet die Juseso Fricktal, Fachstelle für Jugendarbeit, die dreitägige Ferienaktion «Erlebnistage» an.

Die Erlebnistage beinhalten drei Tage voller erlebnisreicher Aktionen in Südbaden, dazu ...

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