Erlebnis Basel

Förderverein Tourismus Laufenburg unterwegs

Ende Juni begab sich der Förderverein Tourismus Laufenburg auf seinen traditionellen Jahresausflug – diesmal mit dem Ziel Basel. Bei sommerlichem Wetter traf sich die Reisegruppe zur Mittagszeit am Bahnhof Laufenburg. Dort wurde zunächst ein feines Lunchpaket verteilt, das anschliessend während der Zugfahrt nach Rheinfelden in geselliger Runde genossen wurde.

In Rheinfelden angekommen, blieb Zeit für einen gemütlichen Spaziergang durch die schönen Gassen der Altstadt, bevor das Schiff Richtung Basel ablegte. Die zweistündige Fahrt auf dem Rhein fand bei leichtem Wind und angenehmen Temperaturen statt – ideale Bedingungen, um das Oberdeck zu geniessen. Die malerischen Uferlandschaften mit ihren zahlreichen Fischerhütten und Booten zogen ebenso die Blicke auf sich wie die spannende Durchfahrt durch die Schleuse. In Basel angekommen, machte sich die Gruppe zu Fuss auf den Weg zum Spalenberg. Vor der Leonhardskirche wartete bereits ein Schauspielerpaar, das die Teilnehmenden mit einer szenischen Stadtführung begeisterte. In lebhaften Dialogen vermittelten sie Einblicke in das Leben und die Gepflogenheiten der Basler Bevölkerung im 18. und 19. Jahrhundert – informativ, humorvoll und äusserst unterhaltsam. Die eineinhalb Stunden vergingen wie im Flug.

Zum Abschluss der Führung durfte die Gruppe das Spalentor besichtigen, einst ein wichtiger Wächterturm der Stadt. Von oben bot sich ein interessanter Blick über die Häuserreihen von Basel. Zurück am Bahnhof blieb noch etwa eine Stunde Zeit, die genutzt wurde, um in einem der Cafés oder Bistros eine kleine Erfrischung zu geniessen.

Gut gelaunt und um viele Eindrücke reicher kehrten die Teilnehmenden am Abend zurück nach Laufenburg. (mgt)