Erlebbar für alle

Die grenzüberschreitende Stadt Laufenburg arbeitet derzeit an der Überarbeitung und Weiterentwicklung ihres Angebots an barrierearmen Stadtführungen. Ziel ist es, künftig noch mehr Menschen den Zugang zur historischen Altstadt und zur reichen Kulturund Stadtgeschichte der beiden Städte zu ermöglichen.

Eine besondere Herausforderung bei den barrierearmen Stadtführungen stellt die mittelalterliche Bausubstanz dar: Pf lastersteine, Stufen, Steigungen und enge Gassen prägen das Stadtbild und lassen sich nicht vollständig vermeiden. Umso wichtiger ist es, Wege und Inhalte so zu gestalten, dass möglichst viele Menschen am Erlebnis teilhaben können.

Im Rahmen einer Testführung konnten sich interessierte Tourguides sowie Besucherinnen und Besucher mit Mobilitätseinschränkungen einen Eindruck vom aktuellen Stand der Erarbeitung verschaffen. Unter den Teilnehmenden waren Menschen, die mit Gehstöcken, Rollatoren oder im Rollstuhl unterwegs waren. Begleitet wurde die Führung unter anderem von Heidi Behringer vom Förderverein Behringerhof, der Menschen mit Behinderungen unterstützt und tiergestützte Therapie- und Pädagogikangebote anbietet. Ebenfalls teilgenommen haben Siglinde Rotzinger, Behindertenbeauftragte des Landkreises Waldshut, Elke Arzner, Regionalgruppenleiterin der Allgemeinen Blinden- und Sehbehindertenhilfe Hochrhein / Südschwarzwald, sowie Björn Kelz, Rollstuhlfahrer und Geschäftsführer der gemeinnützigen Firma Mothex, die gezielt Menschen mit Handicap beschäftigt und fördert.

Flexible Gestaltung

Die Rückmeldungen aus der Testführung fliessen nun in die weitere Ausarbeitung des Angebots ein. Geplant ist, die Führungen künftig individuell an die Bedürfnisse der jeweiligen Gruppe anzupassen.

Tempo, Streckenführung und Inhalte sollen flexibel gestaltet werden können. Erfahrene Tourguides begleiten die Gäste durch die historische Altstadt und sorgen dafür, dass alle Teilnehmenden möglichst aktiv am Erlebnis teilhaben können. Das Angebot richtet sich nicht nur an Menschen mit eingeschränkter Mobilität, sondern auch an Seniorinnen und Senioren sowie Familien mit Kinderwagen.

Im Mittelpunkt steht dabei nicht eine mögliche Beeinträchtigung, sondern das gemeinsame Erleben der Stadtgeschichte. Die Tourguides werden für die Durchführung barrierearmer Führungen sensibilisiert und achten auf eine respektvolle, inklusive Kommunikation sowie auf die individuellen Bedürfnisse der Gäste. Bereits bei der Planung werden Aspekte wie Streckenbeschaffenheit, Sitzgelegenheiten, Toiletten, Baustellen oder Wetterbedingungen berücksichtigt. Während der Führung kann das Tempo der Gruppe angepasst werden, Hindernisse werden frühzeitig angekündigt und ausreichend Sitzpausen eingeplant.

Darüber hinaus werden weitere Verbesserungen geprüft. Dazu gehören beispielsweise ergänzende Informationsblätter für Menschen mit Hörbeeinträchtigungen oder tastbare Modelle einzelner Stationen für blinde und sehbehinderte Gäste. Ebenfalls wird untersucht, wie Informationen zur Wegbeschaffenheit noch transparenter kommuniziert werden können. Dazu zählen Angaben zur Streckenlänge, zu Höhenmetern und Steigungen, zu Bodenbelägen sowie zu vorhandenen Sitzmöglichkeiten und Toiletten. Solche Informationen helfen Interessierten bereits vor der Buchung einzuschätzen, ob die Führung ihren individuellen Bedürfnissen entspricht.

Die barrierearmen Stadtführungen befinden sich derzeit noch in der Entwicklungsphase. Eine Einführung des überarbeiteten Angebots ist für den Spätsommer vorgesehen. Geplant sind Führungen mit einer Dauer von etwa einer bis maximal eineinhalb Stunden. Gebucht werden kann die Führung ab drei Teilnehmenden. Die Preisgestaltung wird derzeit noch abschliessend festgelegt; Begleitpersonen sollen zu vergünstigten Konditionen teilnehmen können. Mit der Weiterentwicklung dieses Angebots setzen die beiden Städte Laufenburg ein wichtiges Zeichen für einen Tourismus, der möglichst vielen Menschen offensteht und kulturelle Teilhabe unabhängig von individuellen Voraussetzungen ermöglicht. (mgt)

Weitere Informationen gibt gerne die Tourist-Info Laufenburg CH: info@laufenburg-tourismus.ch