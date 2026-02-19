Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Erklärvideos und Gebärdensprache

  19.02.2026 Aargau

Ergänzung der Abstimmungsvorlagen

Der Kanton Aargau ergänzt die amtlichen Abstimmungsunterlagen ab der Abstimmung vom 8. März mit Erklärvideos zu den kantonalen Vorlagen. Die Stimmberechtigten erhalten damit eine zusätzliche Möglichkeit, sich über ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote