Erklärvideos und Gebärdensprache

Der Kanton Aargau ergänzt die amtlichen Abstimmungsunterlagen ab der Abstimmung vom 8. März mit Erklärvideos zu den kantonalen Vorlagen. Die Stimmberechtigten erhalten damit eine zusätzliche Möglichkeit, sich über ...

Ergänzung der Abstimmungsvorlagen

Der Kanton Aargau ergänzt die amtlichen Abstimmungsunterlagen ab der Abstimmung vom 8. März mit Erklärvideos zu den kantonalen Vorlagen. Die Stimmberechtigten erhalten damit eine zusätzliche Möglichkeit, sich über anstehende Abstimmungen zu informieren. Ziel ist es, den Aargauer Stimmberechtigten einfach zugängliche und gut verständliche Informationen anzubieten und damit die politische Information breiter und inklusiver zu gestalten.

Die Erklärvideos werden künftig für alle kantonalen Abstimmungsvorlagen produziert und den Stimmberechtigten sowohl ohne als auch mit Übersetzung in Gebärdensprache im Web zur Verfügung gestellt. Zusätzlich werden die Videos mit Untertiteln versehen. Damit werden auch gehörlose und schwerhörige Menschen unterstützt, die mit der Gebärdensprache weniger vertraut sind.

Der Kanton Aargau setzt für die Produktion der Erklärvideos auf die Zusammenarbeit mit «easyvote». Als Angebot des Dachverbands Schweizer Jugendparlamente (DSJ) ist «easyvote» auf die Erstellung von einfach verständlichen und politisch neutralen Abstimmungsinformationen spezialisiert. Zudem verfügt «easyvote» über ausgewiesene Erfahrung in der Produktion von entsprechenden Erklärvideos. Nach der Produktion werden die Videos durch eine Dolmetscherin oder einen Dolmetscher des Dolmetschdienstes PROCOM in Gebärdensprache übersetzt.

Ab sofort online

Die Erklärvideos zur den Aargauischen Volksinitiativen «Arbeit muss sich lohnen!» und «Blitzerabzocke stoppen!», welche beide am 8. März zur Abstimmung gelangen, sind ab sofort unter www.ag.ch/abstimmungsvideooderin der App «VoteInfo» abrufbar. Über die Social-Media-Kanäle des Kantons Aargau auf Facebook, Instagram, X und LinkedIn werden die Videos in Kurzform geteilt, damit möglichst viele Stimmberechtigte erreicht werden. Auch in der gedruckten amtlichen Abstimmungsbroschüre wird mit einem Link und einem QR-Code auf die Erklärvideos hingewiesen. (mgt)