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Erinnerungen statt Einsamkeit

  16.07.2026 Frick
Petra Baltischwiler freut sich auf das erste Erzählcafé am 26. August. Sie hat eigens in der Brockenstube ein paar Utensilien erstanden, um den Erinnerungen der Teilnehmenden auf die Sprünge zu helfen. Foto: Sonja Fasler
Petra Baltischwiler freut sich auf das erste Erzählcafé am 26. August. Sie hat eigens in der Brockenstube ein paar Utensilien erstanden, um den Erinnerungen der Teilnehmenden auf die Sprünge zu helfen. Foto: Sonja Fasler

Ab Ende August lanciert die Pro Senectute in Frick ein Erzählcafé mit Petra Baltischwiler

Am 26. August um 14 Uhr findet in der Beratungsstelle der Pro Senecute in Frick das erste Erzählcafé statt. Petra Baltischwiler aus Gipf-Oberfrick wird den Anlass moderieren. Sie ...

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