Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Ergebnisse werden präsentiert

  05.05.2026 Rheinfelden
Die Ausstellung läuft noch bis am 17. Mai auf der alten Rheinbrücke. Foto: zVg
Die Ausstellung läuft noch bis am 17. Mai auf der alten Rheinbrücke. Foto: zVg

Ausstellung zur Sommerakademie

Vom 30. August bis 6. September 2025 trafen sich 70 Studierende und junge Fachleute von 20 Hochschulen aus dem D‑A‑CH‑Raum am Hochrhein rund um Rheinfelden. In interdisziplinä‑ ren Teams entwickelten sie entlang von fünf Fokusgebieten ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote