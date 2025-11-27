Erfolgsserie geht weiter

Der VBC Stein bleibt in der laufenden Saison 2025/2026 der 4. Liga der Damen auf Erfolgskurs. Mit dem Ziel Aufstieg dominieren die Steiner Damen bisher die Liga der Gruppe A. Bislang gab es ausschliesslich klare 3:0-Siege, lediglich ein Satz gegen ...

Volleyballclub Stein: 4. Liga Damen

Der VBC Stein bleibt in der laufenden Saison 2025/2026 der 4. Liga der Damen auf Erfolgskurs. Mit dem Ziel Aufstieg dominieren die Steiner Damen bisher die Liga der Gruppe A. Bislang gab es ausschliesslich klare 3:0-Siege, lediglich ein Satz gegen Magden ging an den Gegner. Aktuell weisen die Steinerinnen über 4 Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Verein auf. Auch am vergangenen Sonntag zeigten die Stein-Damen erneut ihre Stärke. Gegen den VBC Rheinfelden holte das Team souverän 3 Punkte.

Die Vorbereitungszeit auf die Saison wurde optimal genutzt, und alles Gelernte wird nun konsequent umgesetzt, sodass die Mannschaft sowohl taktisch als auch spielerisch weiter zulegen konnte. Bereits am kommenden Sonntag um 14 Uhr heisst es erneut volle Konzentration und kämpferischer Einsatz. Über lautstarke Unterstützung freuen sich die Steiner Spielerinnen und das Trainerteam ganz besonders – gemeinsam soll der nächste Sieg folgen und der Aufstiegsweg weiter geebnet werden. (mgt)