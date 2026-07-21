Erfolgsgeschichte in der Aargauer Berufsbildung

Vor 20 Jahren legte der Kanton Aargau mit dem neuen Berufsbildungsgesetz das Fundament für eine moderne Ausbildung im Gesundheits- und Sozialwesen. Dieser Schritt hat sich zu einer einzigartigen Erfolgsgeschichte entwickelt.

20 Jahre im Dienst von Gesundheit und Sozialem

Vor 20 Jahren legte der Kanton Aargau mit dem neuen Berufsbildungsgesetz das Fundament für eine moderne Ausbildung im Gesundheits- und Sozialwesen. Dieser Schritt hat sich zu einer einzigartigen Erfolgsgeschichte entwickelt.

Was vor zwei Jahrzehnten als strategische Neuausrichtung begann, hat sich zu einem unverzichtbaren Pfeiler der Aargauer Bildungslandschaft entwickelt. Heute sichern drei spezialisierte Kompetenzzentren – Berufsfachschule Gesundheit und Soziales (BFGS), Höhere Fachschule Gesundheit und Soziales (HFGS) und Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales (OdA GS Aargau AG) – die hohe Qualität der Fachkräfteversorgung im Kanton.

Der Startschuss im Jahr 2006 markierte das Ende der Dezentralität und den Beginn einer gezielten Professionalisierung. Mit der Gründung der BFGS, der Neuausrichtung der HFGS und der Etablierung der OdA GS Aargau AG entstand ein eng verzahnter Bildungsbogen. Diese Allianz aus Theorie und Praxis ist heute ein unverzichtbarer Pfeiler der Aargauer Bildungslandschaft.

Rasantes Wachstum

Die Entwicklung der BFGS ist von einem rasanten Wachstum geprägt: Startete die Schule 2006 noch mit 303 Lernenden an dezentralen Standorten, werden heute über 3100 junge Fachkräfte ausgebildet. «Was mit einer Vision begann, hat sich zu einer einzigartigen Erfolgsgeschichte entwickelt», so das Resümee nach zwei Jahrzehnten. Meilensteine waren dabei nicht nur die räumliche Expansion nach Brugg und Lenzburg, sondern auch die Vorreiterrolle in der Digitalisierung – etwa durch die Einführung von Google Workspace for Education als erste Berufsfachschule der Schweiz. Pädagogisch wandelte sich die Rolle der Lehrperson hin zum engagierten Lerncoach.

Professionalisierung und Praxisorientierung

Mit gezielten organisatorischen Massnahmen hat die HFGS in den letzten 20 Jahren die Professionalisierung und Praxisorientierung in der höheren Berufsbildung für alle Bildungsgänge nachhaltig gestärkt. Die Einführung von Fachstellen wie zum Beispiel Didaktik und Entwicklung, Informatik und Marketing als starke Querschnittsfunktionen fördert die Qualität und Weiterentwicklung mit klarem Fokus. Gleichzeitig wurden die Leitungen der Bildungsgänge gestärkt, sodass diese mit ausgeprägtem Handlungsspielraum agil auf die Bedürfnisse der jeweiligen Praxisbetriebe eingehen können. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Infrastruktur wider – durch gezielte Renovationen bestehender Schulgebäude sowie mit dem neuen Standort für Sozialpädagogik an der Bahnhofstrasse Aarau.

Brücke zwischen Theorie und Praxis

Mit einer gezielten organisatorischen und infrastrukturellen Weiterentwicklung hat sich die OdA GS Aargau AG seit 2006 als zentrale Akteurin der beruflichen Grundbildung im Gesundheits- und Sozialbereich etabliert. Ausgehend von dezentral organisierten überbetrieblichen Kursen in Lehrbetrieben und temporären Ausbildungsräumen wurden die Angebote schrittweise gebündelt. Mit dem Aufbau zentraler Schulungsräume in Brugg und der Zusammenführung von Geschäftsstelle und Ausbildung entstand ein gemeinsamer, moderner Lernort. Die Umwandlung in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft im Jahr 2020 sowie die Gründung des Förderkreises Gesundheit & Soziales im Jahr 2026 stärken die strukturelle Basis und sichern die langfristige Nachwuchsförderung.

Gemeinsam für die Herausforderungen der Zukunft

Dieses aus BFGS, HFGS und OdA GS Aargau AG gewachsene und eng verzahnte Bildungsnetzwerk ist heute das wichtigste Instrument, um den grossen Herausforderungen der Zukunft zu begegnen. Angesichts des Fachkräftemangels und des digitalen Wandels setzen die drei Partner weiterhin auf gemeinsame Innovationskraft: Durch die Stärkung der Resilienz der Fachkräfte, die räumliche Weiterentwicklung der Schulbauten und eine Ausbildung am Puls der Praxis wird der Bildungsstandort Aargau auch in den kommenden Jahrzehnten attraktiv und leistungsfähig bleiben.

«Die enge Verzahnung von Theorie und Praxis war vor 20 Jahren unser Ziel und ist heute gelebte Realität. Gemeinsam mit den Betrieben sorgen wir dafür, dass unsere Fachkräfte nicht nur top ausgebildet, sondern auch bereit für die Herausforderungen der Zukunft sind», resümiert Sonja Amport, Leiterin der Abteilung Berufsbildung und Mittelschulen im Aargau.

(nfz)