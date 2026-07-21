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Erfolgsgeschichte in der Aargauer Berufsbildung

  21.07.2026 Aargau
Auch die Berufsfachschule für Gesundheit und Soziales mit ihrem Hauptstandort in Brugg bietet ein breites Ausbildungsangebot für Fachkräfte im Kanton. Foto: Screenshot BFGS
Auch die Berufsfachschule für Gesundheit und Soziales mit ihrem Hauptstandort in Brugg bietet ein breites Ausbildungsangebot für Fachkräfte im Kanton. Foto: Screenshot BFGS

20 Jahre im Dienst von Gesundheit und Sozialem

Vor 20 Jahren legte der Kanton Aargau mit dem neuen Berufsbildungsgesetz das Fundament für eine moderne Ausbildung im Gesundheits- und Sozialwesen. Dieser Schritt hat sich zu einer einzigartigen Erfolgsgeschichte entwickelt.

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