Die Nachwuchsturnerinnen und -turner der Turnfamilie Sulz blicken auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Während die Leichtathleten und Leichtathletinnen am UBS Kids Cup in Stein im Einsatz standen, zeigten die Geräteturnerinnen am ...

Sulzer Nachwuchsturner im Einsatz

Die Nachwuchsturnerinnen und -turner der Turnfamilie Sulz blicken auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Während die Leichtathleten und Leichtathletinnen am UBS Kids Cup in Stein im Einsatz standen, zeigten die Geräteturnerinnen am bereits zum 30. Mal ausgetragenen Grätu-Cup ihr Können. Zahlreiche Auszeichnungen sowie ein Podestplatz unterstreichen die starke Nachwuchsarbeit des Vereins.

Am traditionsreichen Grätu-Cup in Gränichen massen sich die Turnerinnen in den Disziplinen Reck, Boden, Sprung und Schaukelringe. In grossen Teilnehmerfeldern war die Konkurrenz entsprechend stark. In der Kategorie 1 gingen Rania Waldburger, Sophia von Zedtwitz, Joelle Vogel, Yara Bühler, Jessica Senn, Leonie Paul, Elana Yildirim, Lena Bühler, Josephine Wächter und Zoe Reding an den Start. Besonders Rania Waldburger überzeugte mit einem Top-Wettkampf: Mit 36.35 Punkten erreichte sie den hervorragenden 18. Rang unter über 170 Teilnehmerinnen – lediglich 0.8 Punkte trennten sie vom Podest. Weitere Auszeichnungen gingen an Sophia von Zedtwitz, Joelle Vogel, Yara Bühler, Jessica Senn und Leonie Paul – eine geschlossene und starke Teamleistung.

In der Kategorie 2 standen Milena Roux, Julie Aebersold, Mila Juric und Nora Kaszas im Einsatz. Milena Roux zeigte dabei einen sensationellen Wettkampf mit starken Einzelnoten (Reck 9.10, Boden 9.65, Schaukelringe 8.80, Sprung 8.65). Mit insgesamt 36.20 Punkten belegte sie den sehr guten 27. Rang und wurde dafür mit einer Auszeichnung belohnt – dies bei beeindruckenden 213 Startenden.

Auch in der Kategorie K3 war die Turnfamilie Sulz vertreten: Lea Pfister, Lena Kalt, Jana Hübscher, Mia Stolz, Jael Singer und Jolina Fluri traten in einem Teilnehmerfeld von rund 170 Turnerinnen an. Lea Pfister sicherte sich als einzige Sulzerin eine Auszeichnung und erreichte mit 35.75 Punkten den 56. Rang. Luisa Behlinger absolvierte ihren Wettkampf im K4, während sich Flurina Lerch und Lorena Zumsteg in der Kategorie 5 der Konkurrenz stellten. Allen Turnerinnen gebührt grosse Anerkennung für ihre Fortschritte sowie die gezeigten Leistungen.

Bronzemedaille für Ernst Huber am UBS Kids Cup

Parallel zu den Geräteturnerinnen massen sich die jungen Leichtathletinnen und Leichtathleten am UBS Kids Cup – dem grössten Nachwuchsprojekt der Schweizer Leichtathletik. Im Dreikampf, bestehend aus Sprint, Weitsprung und Ballwurf, zeigten die Sulzer Kinder ihr vielseitiges Können. Ernst Huber bestätigte seine starke Form eindrückl ic h : Na ch Bron z e b ei m «schnällschte Fricktaler» gewann er erneut Edelmetall und belegte den ausgezeichneten 3. Rang. Mit 10.93 Sekunden im Sprint, 3.04 Metern im Weitsprung und 20.13 Metern im Ballwurf überzeugte er in allen Disziplinen. Auch Anna Hellrigel wusste zu überzeugen und erreichte in der Kategorie W7 den starken 5. Rang. Leona Jufer platzierte sich unter 41 Teilnehmerinnen auf dem sehr guten 12. Rang. Besonders hervorzuheben ist ihr Weitsprung von 2.91 Metern, der sie zu den besten Springerinnen ihrer Alterskategorie zählt.

Ein äusserst gelungenes Wettkampfwochenende, mit zahlreichen Auszeichnungen, starken Platzierungen und einem Podestplatz. Beweis dafür, dass sich Trainingsfleiss und Teamgeist auszahlen. Der Nachwuchs befindet sich auf einem vielversprechenden Weg. (ao/)