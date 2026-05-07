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Erfolgreiches Wochenende

  07.05.2026 Sulz, Sport
Erfolgreiche Turnerinnen im K2 und Top-Platzierung von Milena Roux (hinten rechts). Foto: zVg
Erfolgreiche Turnerinnen im K2 und Top-Platzierung von Milena Roux (hinten rechts). Foto: zVg

Sulzer Nachwuchsturner im Einsatz

Die Nachwuchsturnerinnen und -turner der Turnfamilie Sulz blicken auf ein erfolgreiches Wochenende zurück. Während die Leichtathleten und Leichtathletinnen am UBS Kids Cup in Stein im Einsatz standen, zeigten die Geräteturnerinnen am ...

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