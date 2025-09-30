ERFOLGREICHES U13-HANDBALL-HEIMTURNIER IN EIKEN

Die Eiker-U13-Handballmannschaft hat beim Heimturnier in Eiken eine grossartige Leistung gezeigt. In insgesamt sechs Spielen konnten die Kinder alle Partien für sich entscheiden – und das jeweils in spannenden 20-Minuten-Matches. Die Spielerinnen und Spieler waren hoch motiviert und ...

Die Eiker-U13-Handballmannschaft hat beim Heimturnier in Eiken eine grossartige Leistung gezeigt. In insgesamt sechs Spielen konnten die Kinder alle Partien für sich entscheiden – und das jeweils in spannenden 20-Minuten-Matches. Die Spielerinnen und Spieler waren hoch motiviert und haben von Anfang an mit grossem Einsatz gekämpft.

Am Ende durfte das Team nicht nur über tolle Spiele, sondern auch über den Turniersieg im eigenen Haus jubeln. (mgt)